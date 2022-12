File in de Westlaan: chauffeur valt in panne net aan rotonde; verkeer zoekt zich weg over fiets- en voetpad

Rond 16.45 uur zorgde een defect bij een wagen voor een grote file in de Westlaan. De auto was stilgevallen ter hoogte van de rotonde van Westlaan, Meiboomlaan, Meensesteenweg en Hippoliet Spilleboutdreef en er was geen beweging in te krijgen. Het verkeer zocht zich op de duur een weg over de het fiets en voetpad om zo toch op de rotonde uit te komen. Een gevaarlijke situatie.

Het zou gaan om een wagen met automatische versnellingsbak, ook al duwend kon men er geen schuif in krijgen. Op dit uur van de dag stond er in een mum van tijd ook een grote file in de Westlaan.

Toen het verkeer zich na een tijdje over de fiets- en voetpad begon te begeven, om dan tussen de Westlaan en Meiboomlaan op de rotonde uit te komen, ontstond er niet ongevaarlijke situatie. Politie was er op dat moment nog niet ter plaatse, wellicht omdat niemand hen had verwittigd.