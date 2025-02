Even verkeershinder in Zarren door mazoutspoor van enkele honderden meters

In Zarren ontstond woensdagochtend even na 9 uur flink wat verkeershinder op de Staatsbaan door een lang mazoutspoor. Het ging om een spoor van meerdere honderden meters lang dat zowel op de Staatsbaan lag, maar ook op het Zarrenplein en doorliep tot een flink stuk in de Stadenstraat.

De brandweer van Kortemark riep versterking in van extra ploegen om het spoor op te kunnen ruimen. Ook de signalisatiewagen werd geplaatst. Politie Polder kwam eveneens langs voor de vaststellingen en op een bepaald moment werd de weg voor de opruimwerken even afgesloten. De vervuiler is onbekend. (JH)