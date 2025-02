Ellenlange files op E403 richting Brugge nadat vrachtauto lading steenbrokken verliest

De ochtendspits op de E403 richting Brugge liep maandagochtend volledig in de soep nadat een vrachtauto een lading steenbrokken verloor in Loppem. Op een bepaald ogenblik was het meer dan een uur aanschuiven, en ook alle alternatieve wegen waren verzadigd. De brandweer deed het nodige om alles snel op te ruimen.

Het incident deed zich maandagochtend voor rond 7 uur op de E403, een tweetal kilometer voor de verkeerswisselaar in Loppem in de richting van Brugge. Een lichte vrachtauto of bestelwagen verloor rond dat uur een lading steenbrokken. De steenbrokken kwamen deels op de snelweg terecht. De E403 was daardoor deels versperd, maar het verkeer kon nog traag voorbij.

Veel hinder

De brandweer van Torhout stuurde een signalisatiewagen ter plaatse en er kwam ook een tankwagen van de brandweer, om alles te helpen opruimen. Ook de snelwegpolitie deed het nodige. De hinder die bij de opruimwerken ontstond was groot. Op een bepaald ogenblik was het meer dan een uur aanschuiven van voor Torhout. Heel wat omrijders zochten een alternatieve weg, waardoor ook de Torhoutsesteenweg tussen Torhout en Loppem en alle andere secundaire wegen volledig verzadigd raakten. De brandweer deed wel het nodige om alles snel vrij te maken. Rond 8 uur was dat het geval. (JH)