E17 in Deerlijk weer volledig vrij na ongeval met vrachtwagen, chauffeur gewond naar ziekenhuis

Op de E17 ter hoogte van Deerlijk is woensdagochtend een vrachtwagen met kippen gekanteld. Hierdoor stond vanaf Kortrijk-Zuid een lange file in de richting van Gent. Ondertussen is de weg wel weer volledig vrij. Bij het ongeval is de chauffeur van de vrachtwagen gewond geraakt.

Woensdagochtend omstreeks 5.30 uur kantelde een vrachtwagen van een transportbedrijf uit Lebbeke door een nog onduidelijke oorzaak en belandde op de linker- en middenrijstrook. De chauffeur zat gekneld en moest worden bevrijd. Hij werd met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht, maar was de hele tijd bij bewustzijn.

6.000 kippen

De oplegger was geladen met 6.000 levende kippen. “Het transportbedrijf heeft een tweede vrachtwagen gestuurd om de manden met kippen over te laden”, zegt brandweerzone Fluvia. “Daarna kan het voertuig getakeld worden. Onze diensten blijven ter plaatse om daarna het wegdek vrij te maken.”

Ter hoogte van Deerlijk in de richting van Gent was een hele tijd slechts één rijstrook beschikbaar. Ondertussen is de weg wel weer volledig vrij voor het verkeer.

