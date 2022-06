Constructief overleg tussen Agentschap Wegen en Verkeer en burgemeester na fileproblemen op E40

Het Agentschap Wegen en Verkeer en burgemeester Bram Degrieck van De Panne hielden dinsdag overleg in verband met de fileproblemen en ongevallen op de E40 in Adinkerke. Door de Franse wegcontroles ontstaan daar regelmatig problemen. “Het was een goed overleg en het AWV gaat nu op zoek naar oplossingen”, zegt Degrieck.

Nadat er op korte tijd drie ongevallen gebeurden in de files op de E40 in Adinkerke in de richting van Frankrijk trok burgemeester van De Panne Bram Degrieck (Het Plan-B) aan de alarmbel. In mei, op 2 en 8 juni botsten telkens vrachtwagens op elkaar in de file die ontstaan was door de Franse wegcontroles waarbij het verkeer in Aire des Moêres moet afrijden.

Twee truckers raakten bij het ongeval op 2 juni gewond, op 8 juni bleef de trucker van een tankwagen die achteraan op zijn voorganger inreed ongedeerd. Voor burgemeester Bram Degrieck was de maat vol. “De E40 in Adinkerke is zo een tikkende tijdbom. Moeten we nu echt wachten tot er iets ernstig gebeurt? Ik vraag dringend overleg met het Agentschap Wegen en Verkeer.”

Zoeken naar oplossingen

Dat overleg is er nu dinsdag gekomen. Op dit ogenblik leverde dat nog niets concreet op. “Het was een constructief overleg waarbij goed geluisterd werd naar onze grieven”, zegt burgemeester Bram Degrieck. “We konden onze bekommernissen goed weergeven. Het AWV stelde ons dat ze nu op zoek gaan naar oplossingen om de files te beveiligen en zullen ons op de hoogte houden.”

De burgemeester opperde eerder om dynamische signalisatieborden te plaatsen en een permanente snelheidsverlaging op de E40 vanaf Veurne in te voeren.

