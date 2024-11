Buurtbewoner Steven trekt opnieuw aan de alarmbel: “Moeten wij de drukte blijven trotseren?”

De landelijke Morinnestraat en Winkelstraat kampen al jaren met sluipverkeer. Door de aanhoudende werken in de omgeving trekken Steven Vandenabeele en andere buurtbewoners opnieuw aan de alarmbel. “Hopelijk is dit één van de laatste hulpkreten die we moeten sturen om gehoor te krijgen.”

In augustus 2024 waren er verkeersproblemen door de werken op de E17, nu door de werken rond Kortrijkstraat en Cowboy Henk. En dat zorgt voor overlast voor de Morinnestraat en Winkelstraat, die al enkele jaren kampen met sluipverkeer tijdens de ochtend- en avondspits.

“Volgens de infoavond over de verdere uitbouw van de wijk Langwater kregen we te horen dat volgens het studiebureau de Morinnestraat op haar limiet zit. Tevens komen er grote infrastructuurwerken aan de Oudenaardsesteenweg. Moeten wij de drukte blijven trotseren? Niet enkel personenauto’s, maar ook (school)bussen en vrachtwagens. Moeten er eerst ongevallen gebeuren? Kinderen op weg naar en van school onder de wielen terecht komen?”

“Reeds vele jaren kaarten we dit sluipverkeer in de landelijke Morinnestraat-Winkelstraat aan. Wanneer krijgen we eindelijk antwoord en uitzicht op een definitieve oplossing voor dit probleem?” besluit Steven.