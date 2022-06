AWV plaatst vandaag nog borden met signalisatie aan bruggen E40 na dodelijk ongeval

Na het dodelijke ongeval op de E40 in Adinkerke waarbij woensdagochtend twee Fransen om het leven kwamen, zal het Agentschap Wegen en Verkeer vandaag nog signalisatieborden plaatsen. “Het gaat om borden die op twee plaatsen op bruggen worden geplaatst”, zegt Eveline Vandecaetsbeek van het AWV.

De extra beveiliging komt er enerzijds na het dodelijke ongeval van vandaag maar ook na de herhaaldelijke oproepen van burgemeester Bram Degrieck van De Panne. “Het AWV heeft een constructief overleg gehad met de burgemeester van De Panne, “zegt Eveline Vandecaetsbeek.”

Als wegbeheerder delen wij hun bezorgdheid over de veiligheid op de weg. Het dodelijk ongeval van vandaag bevestigt die bezorgdheden. Het AWV kijkt daarom om maatregelen te nemen die de veiligheid verhogen.

In een en dezelfde regio doen twee verschillende problemen zich voor: enerzijds de toeristische files naar Adinkerke en anderzijds de grenscontroles van de Franse politie waardoor er variabele files ontstaan die soms reiken tot aan de afrit Adinkerke.

“We moeten daarom zoeken naar oplossingen die voor beide situaties effect hebben. We zijn daar op dit moment volop mee bezig. We gaan de komende dagen bijkomende borden plaatsen die aangeven dat er mogelijks file is. Die worden geplaatst op de bruggen boven de E40 ter hoogte van het complex Adinkerke en Kapoenstraat. Die borden werden net geleverd en worden vandaag nog geplaatst.”

Onderzoek dynamische signalisatie

“Sowieso is er dynamische signalisatie voorzien voor de afrit Adinkerke maar we onderzoeken hoe we dat kunnen koppelen aan de problematiek van de files door de grenscontroles. De reikwijdte van die files varieert namelijk continue.”

“Van zodra er concrete permanente maatregelen zijn uitgewerkt zullen we hierover verder communiceren. De burgemeester van De Panne heeft het probleem ook aangekaart bij de gouverneur want de grenscontroles vallen buiten onze bevoegdheid.”

(JH)