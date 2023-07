Anderhalf uur file bij start van werken op E403 in Roeselare en Izegem: nog tot vrijdag hinder verwacht

Maandagmorgen zijn de werken aan het wegdek op de E403 richting Brugge gestart. Vanaf de afrit Roeselare-Rumbeke tot aan de afrit Izegem moet het verkeer over één rijstrook rijden in plaats van drie. Dat zorgde voor een drukke ochtendspits. Er staat een anderhalf uur file vanaf Moorsele tot Izegem.

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) herstelt tussen maandag 10 en vrijdag 14 juli het wegdek op de E403, in de richting van Brugge. Er wordt gewerkt tussen op- en afrittencomplexen Roeselare-Rumbeke (nr. 6) en Izegem (nr. 7) op de midden- en rechterrijstrook.

De werken veroorzaken maandag al heel wat file. Wie vanuit Kortrijk richting Brugge moet, rijdt best langs Gent, via de E17 en E40. Volgens de planning zouden de werken vrijdag om 16 uur klaar zijn, maar door slecht weer of andere omstandigheden kan dit nog wijzigen.

© WVS

© WVS