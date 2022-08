Aanschuiven van Drongen tot Aalter op E40 richting kust, tijdverlies van iets meer dan een uur

Op de E40 naar de kust is het zaterdagvoormiddag aanschuiven van Drongen tot Aalter, of over een afstand van ruim 11 kilometer. Automobilisten verliezen er goed een uur.

Het was al de hele zaterdagvoormiddag druk op de E40 naar de kust, en in de drukte kwam het nabij Aalter kort na elkaar tot twee verschillende ongevallen. Dat meldt het Vlaams Verkeerscentrum. Omstreeks 11.15 uur was een van die twee ongevallen afgehandeld.

Bij het eerste ongeval botsten twee auto’s op de linkerrijstrook. Dat ongeval kon relatief snel afgehandeld worden, maar intussen was er twee kilometer verderop een nieuwe botsing gebeurd, deze keer waren er zes auto’s betrokken. Ook dat ongeval gebeurde op de linkerrijstrook. Drie van de zes auto’s moeten getakeld worden, en daar zijn de takeldiensten omstreeks 11.30 uur mee bezig.

De linkerrijstrook is er buiten dienst. Door de grote drukte richting de kust en het eerdere ongeval staat het verkeer er zo goed als stil.

Verkeer vanuit Antwerpen krijgt de raad om de E34 te nemen naar de kust, ander verkeer krijgt de raad om de ring rond Gent op te rijden en zo richting de E34 te rijden.