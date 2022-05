Files en grenscontroles maken van E40 in De Panne tikkende tijdbom

Burgemeester Bram Degrieck van De Panne trekt aan de alarmbel. Al jaren klaagt hij de gevaarlijke toestanden aan die de Plopsafiles veroorzaken. De voorbije maanden komen daar nog de grenscontroles door de Franse politie bij. Over de omleidingsweg die een structurele oplossing voor het fileleed zou zijn, wordt al jaren onderhandeld, maar die zal er nog niet meteen komen…

“Op drukke dagen staan bezoekers van het Plopsa-pretpark tot op het rechterrijvak van de autosnelweg aan te schuiven”, zucht de burgemeester.

“Er werden in het verleden kleine verzachtende maatregelen genomen, zoals de afrit verlengen of signalisatie plaatsen, maar deze kleine ingrepen zijn ontoereikend. De signalisatie is beperkt tot enkele kleine bordjes. De maatregelen om ongevallen in de file te vermijden, zijn onvoldoende! Aan het dossier ‘omleidingsweg’ wordt hard gewerkt, maar het gaat niet snel vooruit.”

Grenscontroles

“De voorbije maanden voert de Franse politie te pas en te onpas, dag en nacht, onaangekondigde controles uit op de snelweg, net over de grens richting Frankrijk, en wordt alle verkeer afgeleid naar de ‘Aire des Moëres’, een kleine parking. Die controles leiden tot lange files. Verontrustend is dat er geen communicatie bestaat tussen de Franse en Belgische wegbeheerders. De Franse controles veroorzaken verkeersonveilige situaties op Belgisch grondgebied – het minste wat je zou mogen verwachten is coördinatie.”

“Daar komt nog bij, en dat is niet van het minste belang, dat de file ten gevolge van de grenscontroles sluipverkeer van vrachtwagens met zich meebrengt langsheen de Dijk en Duinkerkekeiweg, door de dorpskern van Adinkerke. Dit is onaanvaardbaar en onhoudbaar, de effecten van een verbod voor doorgaand vrachtverkeer richting Frankrijk wordt bestudeerd. De combinatie van de beide files leidt er toe dat de E40 in De Panne een tikkende tijdbom is. Ik zeg het al lang, en tot in den treure: vroeg of laat zal het daar toch eens goed prijs zijn!”

Maatregelen

Vorig weekend heeft burgemeester Degrieck de Gouverneur van West-Vlaanderen gevraagd om een overleg te beleggen met de Franse Prefet over de grenscontroles. “Vandaag heb ik in een brief gestuurd naar het AWV (de wegbeheerder van de autosnelweg) en dringende maatregelen geëist”, vervolgt Degrieck.

“Daarin vraag ik om de nodige permanente of mobiele signalisatie te voorzien om beide files aan te kondigen, minstens vanaf afrit Veurne in de richting van Frankrijk; om een permanente snelheidsverlaging tot 90km/u voor personenwagens en 70 km/u voor vrachtwagens te voorzien op de E40 tussen Veurne en de Franse grens in de richting van Frankrijk en om daar ook een permanent inhaalverbod voor vrachtwagens te voorzien.”

Bram Degrieck besluit: “Ik zal op deze nagel blijven hameren: als de oorzaak van de file niet meteen kan worden opgelost, dan moet de file zelf veiliger zijn!”