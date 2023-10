Files aan grensovergangen in Rekkem en Adinkerke door verscherpte grenscontroles aan Franse grens na aanslag in Brussel

Op de E17 ter hoogte van de grensovergangen in Rekkem en Adinkerke is er file ontstaan door verscherpte grenscontroles in Frankrijk.

Na de dodelijke schietpartij in Brussel aan het Saincteletteplein, waar twee Zweedse voetbalfans omkwamen, nam ook Frankrijk maatregelen. De verscherpte grenscontroles werden maandagavond aangekondigd door de Franse minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin.

Volgens de federale wegpolitie staan er beperkte files op de E17 ter hoogte van Adinkerke en Rekkem. Het zou gaan om filterblokkades. Aan de Belgische kant vinden voorlopig geen controles plaats.