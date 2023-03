Fietsveilige doorsteek en buurtparking Euroshop klaar voor gebruik in Kortrijk

De werken voor de aanleg van een nieuw fietspad ter hoogte van de Euroshop zijn afgerond. Deze nieuwe autoluwe fietsdoorsteek zorgt voor een verkeersveilige verbinding tussen de Moorseelsestraat en de bestaande fietspaden in de Meensesteenweg en de jaapaden langs de Leie. Er werd ook een nieuwe buurtparking aangelegd die plaats biedt aan tien wagens. De werken werden uitgevoerd door aannemer Casteleyn & Zonen.

Dubbel- en enkelrichtingsfietspad, buurtparking en groen

De fietsdoorsteek werd gerealiseerd met een dubbelrichtingsfietspad van 4 meter breed tussen de Moorseelsestraat en de bestaande toegangsweg tot de Euroshop. Langsheen de toegangsweg werden vervolgens twee enkelrichtingsfietspaden aangelegd van elk van 2m breed om zo aan te sluiten op de bestaande fietsinfrastructuur van de Meensesteenweg en verderop de jaagpaden langs de Leie. Er werd een nieuwe buurtparking aangelegd met tien parkeerplaatsen waaronder ook een voorbehouden plaats voor personen met een handicap.

“Kleine ingreep, maar zorgt voor veiligere situatie”

Axel Weydts, schepen van Mobiliteit en Openbare Werken: “Dit is een realisatie waar ik echt fier op ben. Het is een eerder kleine ingreep, maar het zorgt voor een veel veiligere situatie voor fietsers. Wie van de jaagpaden langs de Leie via de afgescheiden fietspaden langs de Lambrechtlaan via de Moorseelsestraat naar Heule wou fietsen, moest tot voor kort oversteken aan het immens gevaarlijke kruispunt ter hoogte van de Midas. Dat is nu niet meer nodig. Deze veilige doorsteek zorgt voor een autoluwe verbinding met fietspaden tot in de Moorseelsestraat, die straks ook fietsstraat wordt. Zo verbinden we deze doorsteek met de doorsteek doorheen sportcampus Wembley om zo via de Groene Verbinding aan te sluiten op de nieuwe fietspaden naar De Warande in Heule enerzijds en Stadsgroen Ghellinck in Bissegem anderzijds.”

“Grondverwerving is een cruciaal onderdeel in de realisatie van stadsvernieuwingsprojecten”

Wout Maddens, schepen van Bouwen, Wonen en Stadsvernieuwing: “Vorig jaar kochten we twee percelen aan voor 449.000 euro om deze fietsdoorsteek en buurtparking mogelijk te maken. Grondverwerving is een cruciaal onderdeel in de realisatie van stadsvernieuwingsprojecten. Deze fietsverbinding is een onderdeel van het stadsvernieuwingsproject Connector dat stap voor stap ‘een groene en veilige verbinding’ realiseert tot aan het Ghellinckpark in Bissegem.”

Langs de toegangsweg Euroshop werden zestien laanbomen en verschillende soorten struiken aangeplant. De voorziene groenzones, die onder ecologisch maaibeheer worden geplaatst, worden in het najaar nog voorzien van krokussen en narcissen. Voor de aanleg van de parking werd gekozen voor milieuvriendelijke waterpasserende betonstraatstenen, die ervoor zorgen dat het regenwater maximaal in de bodem infiltreert.

Moorseelsestraat wordt (deels) fietsstraat

Tussen de nieuwe doorsteek Euroshop en de doorsteek Wembley wordt de Moorseelsestraat ingericht als fietsstraat. Deze verkeersveilige fietsverbinding past in de toekomstige fiets- en groenstructuur doorheen sportcentrum Wembley, en bij uitbreiding de nieuwe Groene Verbinding Kortrijk Noord, en zal met de realisatie van de doorsteek Euroshop op korte termijn al aan belang winnen.

Subsidiëring Regiofonds en Plan Kopenhagen

Dit project geniet de financiële steun van het Regiofonds. De Provincie West-Vlaanderen en de streekintercommunale Leiedal bundelen met het Regiofonds de krachten om te investeren in veerkrachtige regio’s. Het fonds wil de transitie naar een duurzaam leefgebied een flinke zet geven, om ervoor te zorgen dat het hier in de toekomst goed wonen, werken en ontspannen is.

De aankoop van de gronden en een deel van de uitvoering is ook opgenomen in het ‘Plan Kopenhagen’, een subsidiemaatregel waarbij de Vlaamse Overheid 1 euro bijlegt voor elke 2 euro die het lokaal bestuur investeert in fietsinfrastructuur.