Fietstracé en eenrichtingsverkeer rond Heule-Watermolen: “Geen petitie maar constructieve voorstellen”

De nieuwe circulatieplannen van het Kortrijkse stadsbestuur waarbij in verscheidene straten in en om Heule-Watermolen eenrichtingsverkeer wordt ingevoerd, blijven de gemoederen beroeren. Zaal ’t Brugske was te klein voor de tientallen omwonenden die donderdagavond de bijeengeroepen ‘volksvergadering’ wilden bijwonen. “Wij zullen géén petitie houden en willen geen negatieve campagne voeren”, aldus Geert Lefevre namens de initiatiefnemers. ”We willen met creatieve en constructieve (tegen)voorstellen naar de stad te trekken.”

Alles heeft te maken met de groene fiets- en wandelverbinding die de stad Kortrijk wil realiseren tussen Bissegem (stadsgroen Ghellinck) en speeldomein De Warande met aftakkingen onder andere richting Astridpark in Kortrijk.

Fietsstraten

Om dit mogelijk te maken, is men volgens mobiliteitsschepen Weydts verplicht om in meerdere straten volledig of gedeeltelijk eenrichtingsverkeer in te voeren én/of er fietsstraten van te maken. De meest betrokken straten zijn de Bozestraat, Molenstraat, de Jakob Vandervaetstraat, de Weversstraat en de Koninginnelaan. Daarop komt heel wat reactie.

In het bijzonder de plannen voor gedeeltelijk eenrichtingsverkeer in de Bozestraat maar ook in de Molenstraat botsen op veel onbegrip. Volgens die plannen kunnen bewoners van vier wijken langs de Bozestraat niet meer met de wagen naar Heule-Watermolen, Ring Shopping of de grote winkels langs de Ringlaan zonder een omweg te maken via de Kortrijksestraat.

Zes nieuwe risicopunten

Volgens woordvoerder Geert Lefevre, zelf bewoner van de Molenstraat, staat het stadsbestuur open voor wijzigingen aan de plannen. “Maar”, zo zei hij, “die fietsverbinding komt er. En bezwaren over x-aantal kilometers omrijden – volgens berekeningen 175.000 km extra en minimum 17 ton CO2-uitstoot extra – zullen geen indruk maken, dat is in Bissegem bewezen met de ‘knip’ in de Driekerkenstraat en ook een petitie leverde er niets op.”

Op de vergadering legden de organisatoren uit welke gevolgen het voorgestelde circulatieplan zoal heeft op het vlak van onder meer veiligheid, mobiliteit, uitstoot door omwegen, voor de lokale handel in Heule-Watermolen en het parkeren: “Wij moeten vooral de aandacht vestigen op verschillende onveilige situaties die de plannen creëren ten opzichte van de huidige toestand. Wij zien liefst zes nieuwe risicopunten opduiken. Zo zullen bijvoorbeeld schoolkinderen vanuit de Bozestraat tegen de rijrichting van de wagens moeten fietsen. Er zijn geen verkeersopzichters meer en het fietstracé geeft geen aansluiting op de school.”

Volgens de initiatiefnemers van de vergadering creëert het voorgestelde circulatieplan zes nieuwe risicopunten die op deze kaart aangeduid zijn. © gf

De belangrijkste opgave is om de plannen voor de fietsverbinding te verzoenen met het autoverkeer. “Want”, aldus de initiatiefnemers van de vergadering, “het studiebureau dat dit bedacht heeft, wil iedereen op de fiets, zonder rekening te houden met de oudere en minder mobiele bewoners.”

Als conclusie van de vergadering – die overigens vrij gedisciplineerd verliep – werd iedereen weggestuurd met… huiswerk. Aanwezigen kregen een bundel mee met de vraag om zelf voorstellen te doen en die uiterlijk al tegen 4 mei te deponeren op de vier vermelde adressen.

Er wordt ook opgeroepen om de voorstellen te staven met foto’s en verkeerstellingen. Men kan hiervoor contact opnemen met Geert Lefevre (0475 53 95 40), Geert Seynhaeve (0497 12 04 54) of Dirk Meulebrouck (0495 89 22 77).