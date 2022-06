Fietsstraten in centrumstraten en schoolomgevingen: Uitbreiding van zone 30

De gemeenteraad keurde de voorlopige vaststelling van het nieuwe mobiliteitsplan goed. Het lokaal bestuur streeft naar leefbare dorpskernen en maatregelen voor de zwakke weggebruikers. “Door in de centrumstraten en schoolomgevingen fietsstraten in te richten, willen we volop inzetten op de fietser”, zegt schepen van Mobiliteit Jürgen Deceuninck (STERK).

In een fietsstraat is het verboden voor auto’s om fietsers – die in het midden van de straat mogen rijden – in te halen. Een overtreding kost 67,06 euro. De voorbije maanden zat de gemeente onder meer samen met de werkgroep verkeer om een nieuw mobiliteitsplan voor Groot-Moorslede uit te tekenen. De West-Vlaamse Intercommunale zorgt voor de begeleiding.

“Er kunnen zeker nog aanpassingen aangebracht worden”, aldus de bevoegde schepen. “Daarom willen we graag onze burgers nog informeren op vrijdag 17 juni van 16 tot 20 uur tijdens een infomarkt in GC De Bunder. Vooraf valt er bij iedereen een folder in de bus. We hopen in het najaar het mobiliteitsplan te kunnen vastleggen.”

Tonnagebeperking

“De bebouwde kommen en zone 30 willen we uitbreiden. Ook de blauwe zone met gratis parkeren voor maximum twee uur. Voor en na de schooluren willen we ook een tonnagebeperking van het zwaar vervoer uitbreiden.” De oppositiepartijen hadden verschillende vragen. “De uitbreiding van de zone 30 nabij de scholen en in diverse wijken is zeker goed, maar waarom gebeurt dit niet in de omgeving van De Mikken waar er ook met Ter Sterre een school is?”, vroeg Gert-Jan Hovaere (N-VA) zich af. “Tot op vandaag heeft de gemeente geen klachten binnengekregen of zijn er geen vaststellingen dat er in die omgeving te snel gereden wordt”, reageert de schepen. “In de Stadendreve, die vlak bij de school ligt, gaan we de zone 30 uitbreiden.”

Hovaere verwees naar de wijken Korenwind en de Camille Coolsstraat waar er wel een zone 30 is. “Omdat er daar wel meer klachten zijn van de inwoners en er kinderen op straat spelen”, aldus de bevoegde schepen. Bij oppositiepartij PRO is men bezorgd over de busverbinding van De Lijn tussen Moorslede en Dadizele. “We hopen ook dat de gemeente meer gaat inzetten op een bovenlokaal fietsroutenetwerk want nu vinden we daarvoor te weinig aandacht”, zegt fractieleider Ward Gillis. “Nu spreekt men vooral van fietslinten, maar die gaan vaak langs niet altijd even veilige wegen en bovendien rijden e-bikes almaar sneller.”

Fietspaden

“We gaan in deze legislatuur meer veilige fietspaden aanleggen dan voorzien”, zegt Deceuninck. “Zo zijn de dossiers rond de heraanleg van de fietspaden in de Geluwestraat en de Wervikstraat lopende.” Bart De Koning (Pro) vroeg aandacht voor het onderhoud van de fietspaden en wees op veel putten.

Burgemeester Ward Vergote (Visie) feliciteerde schepen Deceuninck. “Proficiat voor de manier waarop”, zegt hij. “Het is een gedurfd plan met ambities. Bedankt voor de tijd en het werk. Doe zo voort.” Tijdens de stemming onthield PRO zich. (Erik De Block)