Fietsslang van Ieperse Sint-Jozefsschool wil leerlingen en stadsbestuur wakker schudden: “Grondige aanpak nodig”

Dinsdagmorgen organiseerde de ouderraad van de Sint-Jozefsschool in samenwerking met de leerlingen vanaf het derde leerjaar en leerkrachten een actie voor meer veiligheid in de schoolbuurt. Aan de hand van onze Verkeersslang wilden we de gevaarlijkste verkeerspunten in de schoolomgeving extra in de verf zetten.

De Sint-Jozefsschool telt 430 leerlingen en bevindt zich langs de drukke en brede Meenseweg. De school wil graag een totaalplan voor de herinrichting schoolomgeving. “Daarvoor lieten we zes jaar geleden een memorandum opstellen die door de meeste politieke partijen ondertekend werd”, zegt directeur Lieven Calis. “In de vorige legislatuur werden wel nog aanvragen gedaan voor subsidies rond nutsvoorzieningen. Zes jaar later deed de nieuwe coalitie hier en daar wel kleine ingrepen, maar een structurele oplossing blijft voorlopig uit. Een totaalplan is nochtans dringend nodig, maar we beseffen tegelijk dat er in deze legislatuur wellicht geen schot in de zaak zal komen. Een mooi voorbeeld van een heringerichte schoolomgeving is de Capucienenstraat. Je kan er parkeren op de tussenberm. Snel rijden is er niet mogelijk, want er is geen brede boulevard zoals hier waar je je ding kan doen. Bovendien kunnen de bussen blijven passeren.”

“Het is al voorgekomen dat we onze kinderen moesten wegtrekken, toen auto’s in een rotvaart het zebrapad negeerden” – Roeland Struye

Er zijn de laatste maanden werken geweest in de straat, waarbij de school vaak niet op de hoogte van was. “Zo werden verschillende keren mobiele lichten geplaatst, maar wij wisten van niets”, aldus nog Lieven Calis.

Gevaarlijke punten

Om de verkeerssituatie nog meer in de kijker te plaatsen organiseerde de ouderraad een verkeersactie. “De fietsslang telde 108 fietsers, allemaal leerlingen van het derde tot en met het zesde leerjaar. Goed voor 60 procent van het totaal aantal leerlingen uit die leerjaren”, vertelt Roeland Struye (44). Hij is voorzitter van de werkgroep mobiliteit en veiligheid. Zijn twee zonen zitten in de Sint-Jozefsschool. “Ook onze oudste zoon uit het vierde leerjaar deed mee. De fietsers werden vergezeld van 25 begeleiders en drie agenten leidden alles in goede banen. Ook vrijwilligers Mario en Heidi ondersteunden de actie. Tijdens de tocht hielden we halt op vier gevaarlijke punten. Als eerste de rotonde van de Meenseweg en Steverlyncklaan, daarna nog de oversteekplaatsen aan de Kerselaar en De Vloei en tot slot de verkeerslichten aan de Bascule. Daar rinkelden we met de fietsbellen en floten we.”

Zwakke weggebruiker

Zelf woont Roeland enkele honderden meters verderop. “Wij moeten al twee van deze punten trotseren. Het is al voorgekomen dat we onze kinderen moesten wegtrekken bij het zebrapad aan de Kerselaar, toen auto’s in een rotvaart van 80 km per uur het zebrapad negeerden.”

Roeland is tevreden over de actie. “Onze doelstelling was tweeledig. Enerzijds voor de leerlingen dat een helm en fluojas belangrijk zijn en dat ze steeds aandachtig moeten zijn voor de gevaarlijke punten. Anderzijds willen we het stadsbestuur wakkerschudden. We zijn dankbaar voor de kleine ingrepen, maar de grondige aanpak blijft uit. De zwakke weggebruiker wordt achteruit geschoven: een te brede autoweg en een erbarmelijke staat van fiets -en voetpaden. Dit was onze tweede en laatste actie van het schooljaar, nadat we eerder al fietslichtjes uitdeelden. Ik hoop dat het blijft hangen bij alle betrokken partijen. Ook volgend schooljaar gaan we met de werkgroep actievoeren voor een verkeersveilige schoolomgeving”, zegt Roeland.

Politiek uitgenodigd

De organisatie nodigde ook alle fractieleiders van de Ieperse politieke partijen uit. Uiteindelijk tekende enkel Katrien Desomer van oppositiepartij CD&V present. “Ik ben wel verrast dat ik hier als enige aanwezig ben”, reageert ze. “Zelf gaan mijn kinderen naar school in Boezinge. Ook daar is het nu gevaarlijk door de werkzaamheden in de dorpskern. De werken zijn al bezig tijdens de ochtendspits en het is echt wel opletten geblazen.”