Fietspomp en herstelzuil geïnstalleerd bij eerste Ieperse Hoppinpunt aan station

Het station van Ieper wordt als eerste Hoppinpunt van de stad ingericht. Er werd onder meer een fietspomp en – herstelzuil geïnstalleerd. Binnenkort verschijnen er ook twee informatiezuilen, een digitaal en analoog, met informatie over dienstregelingen, deelmobiliteit, …

Hoppinpunten kaderen in het Vlaamse beleid Basisbereikbaarheid en zijn herkenbare mobiliteitsknooppunten waar verschillende vervoersmogelijkheden samenkomen. Gebruikers kunnen er vlot overstappen, ‘hoppen’, van het ene naar het andere.

Nog meer punten

“Willen we Ieperlingen en bezoekers warm maken om te kiezen voor een alternatief dan de eigen wagen, dan moeten we deze vervoersmiddelen of deelmobiliteit vlot beschikbaar maken. Met de goed herkenbare en toegankelijke Hoppinpunten, die over heel Vlaanderen worden uitgerold, weet je als gebruiker meteen dat je daar terecht kan voor verdere vervoersopties. In Ieper komen er Hoppinpunten in elke deelgemeente, aan het station en bij het Jan Ypermanziekenhuis”, zegt burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper).

Het station van Ieper is bovendien geselecteerd als regionaal Hoppinpunt, waarmee het zich specifiek richt op gebruikers met (boven)lokale herkomst en bestemming. Naast de frequente regionale busverbindingen en het treinnet staan er aan het station ook al enige tijd deelfietsen – en auto’s ter beschikking.

Twee zuilen

Talpe: “Om het gemakkelijker te maken om over te stappen van het ene naar het andere vervoersmiddel, worden er binnenkort twee Hoppinzuilen geplaatst aan het station (digitaal en analoog). Die geven gebruikers bijkomende informatie over bijvoorbeeld dienstregelingen, het gebruik van deelmobiliteit, mogelijkheden voor elektrisch opladen … Via de paarsgroene zuilen met het logo van Hoppin, uniform over heel Vlaanderen, zijn de punten goed herkenbaar. Als regionaal Hoppinpunt krijgt het station een wat uitgebreidere uitrusting. Zo werden recent een fietspomp – en herstelzuil geïnstalleerd, hiermee willen we het fietsgebruik nog meer willen aanmoedigen!”

Staander

Bij de herstelzuil kan de fiets aan een staander worden gehangen en er is klein gereedschap aanwezig zoals schroevendraaiers, inbussleutels en bandenlichters.

De materialen werden door de stad aangekocht via de aankoopcentrale van de intercommunale WVI, de kostprijs hiervan wordt deels gesubsidieerd. De fietspomp en -herstelplaats staat opgesteld tussen de fietsenstalling aan de zijde van het cultuurcentrum én de Blue Bikes en zijn bruikbaar voor passanten en pendelaars.