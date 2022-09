Fietspaden N36 Staden niet klaar bij start schooljaar, politie houdt toezicht

Oppositieraadslid Ludwig Willaert (CD&V) peilde tijdens de gemeenteraad in Staden naar aanleiding van de start van het schooljaar naar de stand van zaken rond de werken aan de fietspaden op de gewestweg N36. De aannemer heeft immers de fietspaden aan beide zijden van de weg opgebroken. Volgens burgemeester Francesco Vanderjeugd (Open Vld) zal er politietoezicht zijn op een aantal cruciale punten op de omleiding.

“De gewestweg N36 is belangrijk voor de fietsende schoolgaande jeugd”, stelt CD&V fractieleider Ludwig Willaert. “Wat is de stand van zaken?” “Tussen de Administratie Wegen en Verkeer en de aannemer was overeengekomen dat het fietspad eerst aan de ene kant van de weg zou opgebroken worden”, weet de burgemeester. “Eens de ene kant opnieuw aangelegd, zou het fietspad aan de andere kant van de weg opgebroken worden. De aannemer freesde evenwel de beide kanten tegelijkertijd af, wat dus totaal de afspraak niet was.”

Verkeerd asfalt

“Vorige week maandag liet de Administratie Wegen en Verkeer me tijdens een crisisvergadering weten dat de werken voor 1 september klaar zouden zijn. Die belofte van de aannemer blijkt evenwel nergens op papier te staan. Eveneens vorige week maandag hebben we een omleiding voor fietsers voorzien. Deze week werd dinsdag gestart met asfalteren, maar vandaag woensdag werd daar mee gestopt omdat de aannemer blijkbaar niet het juiste product heeft om verder te doen. De aannemer heeft wel zwarte asfalt liggen, maar dat wil de Administratie Wegen en Verkeer dan weer niet.”

Toezicht politie

“Gezien het schooljaar van start gaat, hebben we de politie gevraagd om op de omleidingsweg op de oversteekplaats van de Brouwerijstraat en de Provinciebaan toezicht te voorzien. ’s Avonds zal de politie aanwezig zijn op het rond punt in Sleihage om het fietsverkeer richting de Brouwerijstraat te sturen. De politie zal ’s morgens ook aanwezig zijn op het kruispunt Kerkhofblommenstraat-Rysseveldstraat-N36 om het fietsverkeer richting de omleiding te sturen. Tot volgende week vrijdag is er nog politioneel toezicht. Ik heb ook telefonisch contact gehad met Vlaams Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters die me beloofd heeft dat ze alles zal doen om dit zo snel mogelijk af te handelen.”