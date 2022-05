Fietshelm voor alle kleuters van Go De Kruipuit uit Adegem

Net voor de vakantie kreeg de school op de Kruipuit in Adegem het bericht dat haar school in de prijzen is gevallen in de wedstrijd ‘Helm op fluo top’. In totaal namen er 1700 klassen deel aan de wedstrijd.

Om die prijs binnen te halen, hebben de directie, leerkrachten, leerlingen en hun ouders hun beste beentje voorgezet. De kleuters zijn het gelukkigst met de prijs. Zij kregen allemaal een fietshelm. (LV)