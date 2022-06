Fietsers mogen binnenkort door het rood rijden op 14 kruispunten in Oostende

Binnenkort kunnen fietsers op een veilige manier het rode verkeerslicht passeren op kruispunten. Op verschillende locaties in Oostende wordt daarvoor de nodige signalisatie geplaatst.

Fietsers staan vaak nodeloos te wachten voor een rood licht. Onder bepaalde omstandigheden kunnen fietsen evenwel veilig door het rood fietsen. Samen met het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), de Lokale Politie en Fietseling Oostende werd onderzocht welke lichtgeregelde kruispunten in Oostende hiervoor in aanmerking kunnen komen.

“Verkeerslichten zijn meestal bedoeld om het autoverkeer te regelen. Ze gelden ook voor fietsers, maar vaak is dat onnodig. Hierdoor staan fietsers soms te wachten terwijl ze perfect veilig verder zouden kunnen fietsen. Daarom laten we fietsers voortaan op verschillende locaties met ‘zinloos rood’ toch doorrijden. Zo wordt fietsen in Oostende nóg aantrekkelijker en bereiken we als fietser nog sneller onze bestemming”, aldus eerste schepen Björn Anseeuw, bevoegd voor Mobiliteit.

Burgemeester Bart Tommelein: “We hebben de ambitie om dé fietsstad van Vlaanderen te zijn. Met deze maatregel moedigen we iedereen aan om nog vaker de fiets te gebruiken in Oostende. Alle kruispunten waar we de maatregel invoeren, werden grondig onderzocht door de politie, de veiligheid voor onze fietsers is dus verzekerd.”

Veilig rechts afslaan of rechtdoor rijden voor fietsers

De wetgeving voorziet de mogelijkheid om met behulp van verkeersborden het ‘zinloos’ of ‘onnodig rood’ voor fietsers weg te werken.

Verkeersbord B22 geeft de mogelijkheid aan fietsers om rechtsaf te slaan bij een rood verkeerslicht voor autoverkeer. Het bord B23 geeft de mogelijkheid aan fietsers om rechtdoor te rijden bij een rood verkeerslicht voor autoverkeer.

Verkeersbord B22 geeft de mogelijkheid aan fietsers om rechtsaf te slaan bij een rood verkeerslicht voor autoverkeer. © GF

Dankzij deze verkeersborden krijgen fietsers een voordeel ten opzichte van gemotoriseerd verkeer en mogen ze doorrijden wanneer gemotoriseerd verkeer moet blijven stilstaan. De wachttijd tijdens de reistijd van fietsers wordt ingekort.

Selectie van kruispunten

Bij de selectie van de kruispunten waar de nieuwe regel geldt, staat de verkeersveiligheid voorop. Op de volgende locaties moeten fietsers binnenkort niet meer voor het rood licht wachten. – Kruispunt Van Iseghemlaan – Koningstraat: B22 voor het rijden naar het fietspad van de Koningstraat, komende uit de Van Iseghemlaan; – Kruispunt Torhoutsesteenweg – Leffingestraat: B22 voor het rijden naar het fietspad van de Torhoutsesteenweg komende uit de Leffingestraat (dit tevens aan de overzijde); – Troonstraat: 1. B23 bij verkeerslicht voor fietsers die rijden richting Raversijde (fietsers blijven fietsen op het fietspad van de Troonstraat); 2. B22 voor fietsers die fietsen van uit de Troonstraat naar de Acacialaan; 3. B22 voor fietsers die fietsen van uit de Acacialaan naar de Troonstraat; – Kruispunt Ringlaan – Kreekstraat : B22 voor het oprijden naar het fietspad van de Ringlaan, komende van de Kreekstraat; – Kruispunt Ringlaan – Zandvoordestraat: B22 voor het oprijden naar het fietspad van de Ringlaan, komende van de Zandvoordestraat; – Kruispunt Ringlaan – Kreekstraat: B22 voor het oprijden naar het fietspad van de Kreekstraat, komende van de Ringlaan; – Kruispunt Nieuwpoortsesteenweg – Middenlaan: B22 voor het oprijden naar het fietspad van de Nieuwepoortsesteenweg, komende van de Middenlaan; – Kruispunt Nieuwpoortsesteenweg – Schoolstraat: B22 voor het oprijden naar het fietspad van de Nieuwpoortsesteenweg, komende van de Schoolstraat; – Kruispunt Elisabethlaan – Torhoutsesteenweg: B22 voor het oprijden naar het fietspad van de Torhoutsesteenweg, komende van de Elisabethlaan; – Kruispunt Torhoutsesteenweg – Schorredijkstraat: B22 voor het oprijden naar het fietspad van de Torhoutsesteenweg, komende van de Schorredijkstraat; – Kruispunt Dokter Eduard Moreauxlaan – Prins Albertlaan: B23, voor het doorrijden op het fietspad van de Eduard Moreauxlaan; – Kruispunt Petit Paris ter hoogte van het kruispunt Nieuwpoortsesteenweg – Koninginnelaan: B22, voor het oprijden van de Koninginnelaan.

De nieuwe maatregelen gaan in de loop van deze zomer in.