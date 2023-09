ZIJkant brengt met streetart hulde aan eerste vrouwelijke postbode van België

Na de gegidste fietstocht ‘Women Bike The City’ langs vrouwelijke landmarks brengt ZIJkant hulde aan de eerste vrouwelijke postbode van ons land met een gloednieuwe muurschildering. Marie-Christine Vandenbussche was zelf aanwezig tijdens de feestelijke inhuldiging.

Met de actie ‘Women Bike The City’ vraagt progressieve vrouwenbeweging ZIJkant meer zichtbaarheid van vrouwen in de publieke ruimte en een gendersensitief stadsplanningsbeleid. Een 70-tal mensen schreven zich in voor de fietstocht die vrouwelijke rolmodellen van vroeger en nu in de schijnwerpers plaatst.

Eén van de gidsen was gemeenteraadslid Tine Soens (35). “Met de fiets herontdekken we de stad. Toepasselijk, suffragette Susan B. Anthony zei ooit ‘The bicycle did more to emancipate women than anything else in the world’. Tijdens de fietstocht delen we verhalen van bekende en minder bekende Kortrijkzanes. Ik leerde zelf ook al bij zoals het leven van onbevreesde verzetsstrijder Cécile Leenaert, codenaam Moustique.”

“We willen meer meisjes en vrouwen op straat door meer veiligheid te creëren, want welke vrouw heeft nog geen vorm van intimidatie meegemaakt” – Clara Calis, voorzitter van ZIJkant

Na Brussel, Gent en Antwerpen is Kortrijk de vierde stad waar Women Bike The City neerstrijkt. “Kortrijk is sowieso een fietsstad en heeft de ambitie om divers en inclusief te zijn. De actie kent meerdere doelstellingen. Enerzijds onderbelichte vrouwen doorheen de geschiedenis in het straatbeeld krijgen, anderzijds een stad creëren waar iedereen zich goed voelt met meer veiligheid”, zegt Clara Calis (40) voorzitter van ZIJkant. “We willen meer meisjes en vrouwen op straat door meer veiligheid te creëren, want welke vrouw heeft nog geen vorm van intimidatie meegemaakt. Zo kozen we voor een kleurrijke muurschildering van Marie-Christine Vandenbussche in de tunnel aan het Van Raemdonckpark.”

“De eerste vrouw in een mannenwereld viel goed mee. Ze hadden veel respect voor mij en ik voelde me direct op mijn gemak” – Marie-Christine

Met de hulp van Sander Anseeuw bracht Mónica Villaroel Celsi een hommage aan dit Kortrijkse icoon met een nieuwe muurschildering. Marie-Christine was aanwezig bij de inhuldiging. “Ik ben toch wel geëmotioneerd door het hele gebeuren. Het is fijn om mijn opleider Freddy na al die jaren nog eens terug te zien”, zegt Marie-Christine. “De eerste vrouw in een mannenwereld viel goed mee. Ze hadden veel respect voor mij en ik voelde me direct op mijn gemak. Het leukste aan postbode zijn is buiten met de fiets kunnen rijden. Ik was toen zeer sportief. Mijn vier jaar oudere broer was ook postbode, in Rollegem. Via hem leerde ik de job kennen. Op mijn achttiende ging ik op 16 oktober 1972 aan de slag. 28 jaar later moest ik stoppen door invaliditeit.”