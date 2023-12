Zichtbaarheidsactie ‘ZIE mij graag’ moet veiligheid van jonge fietsers in Avelgem bevorderen

De Jeugdraad van Avelgem lanceert in samenwerking met de dienst Jeugd en Cultuur de zichtbaarheidsactie ‘ZIE mij graag’, om de veiligheid van jonge fietsers te bevorderen.

“De Jeugdraad van Avelgem heeft in samenwerking met de dienst Jeugd en Cultuur op donderdag 30 november een geheime telling uitgevoerd vlakbij de twee middelbare scholen in de gemeente”, zegt schepen Liesje Cartreul (Gemeentebelangen). “De focus lag op zichtbaarheid, het dragen van fluohesjes en de correcte werking van fietsverlichting. De resultaten tonen aan dat maar liefst 85% van de jongeren geen fluohesje draagt. Bij 39% van de fietsers stond de verlichting niet aan of werkte die niet naar behoren. Deze onthutsende cijfers hebben de Jeugdraad aangespoord tot actie.”

‘ZIE mij graag’

De Jeugdraad van Avelgem daagt nu de middelbare scholen uit om de resultaten drastisch te verbeteren en zo de veiligheid op de wegen te waarborgen. “Daarom lanceren ze in samenwerking met de dienst Jeugd en Cultuur de zichtbaarheidsactie ‘ZIE mij graag’. Tijdens de telling werden alvast gratis reflecterende fietsplaatjes uitgedeeld met het logo van de actie. Als stimulans voor deze uitdaging wordt een unieke prijs aangeboden: de school met de grootste verbetering wint een exclusief optreden van de bekende meme-techno DJ Pombak, rechtstreeks op hun schoolterrein.”

De Jeugdraad roept alle scholen op om samen te werken aan een veilige fietsomgeving voor hun leerlingen. “Deze uitdagende zichtbaarheidschallenge is niet alleen een wedstrijd, maar een sensibiliseringsactie voor meer bewustzijn en het verhogen van de verkeersveiligheid onder jongeren.” (JM)