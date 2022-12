Zes procent van gecontroleerde fietsers rijdt zonder correcte fietsverlichting

Zowel op maandag 12 als dinsdag 13 december waren er opnieuw fietslichtcontroles tijdens de donkere ochtendspits. In totaal werden 474 fietsers gecontroleerd, 28 daarvan waren niet in orde en werden geverbaliseerd.

Er werd gecontroleerd in de Oudenaardsesteenweg, ter hoogte van kruispunt Het Pirroen, en in de Diksmuidekaai in Kortrijk. In totaal werden 474 fietsers gecontroleerd en 28 daarvan waren niet in orde en werden geverbaliseerd, dat komt overeen met 5,9 procent. Dat betekent dat de overgrote meerderheid van de gecontroleerde fietsers wel helemaal in orde was.

“De extra fietslichtcontroles in Kortrijk, Kuurne en Lendelede worden zo goed als dagelijks uitgevoerd in de periode vanaf eind oktober tot met eind februari. In de ochtendspits gaat het vooral om scholieren en studenten die gecontroleerd worden. Maar uiteraard kan iedereen die zonder fietsverlichting rijdt een boete krijgen, en dit het ganse jaar door, ook in het weekend en ook ’s avonds of ’s nachts”, klinkt het bij politiezone VLAS.