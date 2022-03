Zarawie verhuist en breidt uit: unieke combinatie fiets-en-dagbladwinkel in Hooglede

Tijdens dit weekend van 11, 12 en 13 maart opent Lowie Borgoo (24) samen met zijn zus Liza Borgoo (34) en moeder Brigit Rogge in de Roeselarestraat in Hooglede het unieke concept van een kranten- en een fietsenwinkel. Het feit dat de fietshersteldienst vanaf 6 uur open is, maakt het nog net iets specialer.

Dagbladhandel Zarawie is al 19 jaar een begrip in Hooglede. “Op 1 mei 2003 startte onze winkel recht tegenover de kerk”, vertelt Brigit Rogge, een volbloed Hoogleedse die haar zaak nog altijd met evenveel passie uitbaat. “Na zes jaar verhuisden we naar onze huidige locatie op nummer 22 in de Roeselarestraat.”

“Zarawie is een combinatie van de namen van mijn kinderen Liza, Laura en Lowie. De voorbije jaren evolueerden we van een winkel waar je naast kranten, tijdschriften en rookwaren ook terechtkon voor loterij en sportweddenschappen, naar een totaalconcept met een pakjesdienst en een strijkatelier. Met de fietshersteldienst van Lowie erbij, besloten we voor die combinatie naar de overkant te verhuizen.”

Fietspassie

“Na mijn vierde middelbaar in het VTI, volgde ik een opleiding fietshersteller bij Syntra West. Daarna leerde ik enkele jaren de knepen van het vak in een Roeselaarse fietsspeciaalzaak”, vertelt Lowie. Het voorbije jaar combineerde Lowie het herstellen van fietsen met het bijstaan van zijn moeder in de krantenwinkel maar dit was de laatste tijd niet meer evident.

“De wielermicrobe zit bij ons echt wel in de genen”, aldus Lowie. “Tot bij de beloften reed ik zelfs in competitie. Een specialiteit had ik niet. Als het maar vlug gaat”, klinkt het lachend. “Met een paar vrienden en enkele Hoogleedse sponsors hebben we een ploegje opgericht. We hebben zelfs een eigen truitje. Daarmee rijden we regelmatig wedstrijden bij een nevenbond. Het niveau is iets lager maar we amuseren ons en dat is het belangrijkste. Vorig weekend heb ik achter een derny getraind maar ik voel dat de conditie niet helemaal op punt staat. Het is nu wat afwachten of er de komende tijd nog ruimte zal zijn om die wedstrijden erbij te nemen.”

Fietsen Lowie is de eerste en enige Thompson conceptstore in Oost- en West-Vlaanderen

Het feit dat er in Hooglede verschillende fietsherstellers actief zijn, bewijst dat dit een echte wielergemeente is. “Fietsen Lowie is de eerste en de enige Thompson conceptstore in Oost- en West-Vlaanderen”, klinkt het trots. “Het is een Belgisch merk. De fietsen worden in het Waalse Lessines geproduceerd, een gemeente juist onder Geraardsbergen. Naast stads- en koersfietsen zijn hier ook mountain- en e-bikes beschikbaar.”

“De focus ligt logischerwijze ook op fietsherstellingen. Tegenwoordig vind je op enkele plaatsen al coffeeshops waar je met je fiets terechtkunt”, weet deze sympathieke wielerfreak. “In Torhout bestaat er een fietshersteldienst waar een bar aan verbonden is.”

Ruime showroom

De combinatie fiets-en-krantenwinkel is natuurlijk wel speciaal. “De totale ruimte beslaat ongeveer 210 m². In het eerste stuk vind je alles wat met de krantenwinkel te maken heeft. Als je verder gaat, ontdek je een lichtrijke en ruime showroom waar de fietsen te vinden zijn. Achteraan is de herstellingsdienst. Dat atelier is trouwens gemakkelijk bereikbaar via de Voskensstraat, de verkaveling waar de Unic zich vroeger bevond. Zo moeten klanten niet helemaal door de winkel om hun fiets af te leveren. Ze kunnen daar gewoon aanbellen.”

Vanaf begin dit jaar helpt zus Liza mee in de krantenwinkel van haar moeder. Liza woont in Staden en is de trotse mama van de tweeling Siebe (13) en Roxan (13), en Seppe (7). Ze werkte vroeger als huishoudhulp. “Ik verhuis samen naar de overkant en combineer beide jobs. Mijn broer leert mij ondertussen de knepen van het fietsherstellen en tussendoor help ik mijn moeder in de krantenzaak. Waar de nood het hoogst is, steek ik een handje toe”, lacht Liza. Op deze manier wordt Fietsen Lowie en Dagbladhandel Zarawie echt wel een familieproject.

De winkel vind je in de Roeselarestraat 15 in Hooglede en is telkens open van 6 tot 18 uur. Op woensdag en zaterdag vanaf 13 uur.