Yves Lampaert en broer Jens zijn het gezicht van campagne voor verkeersveiligheid op landelijke wegen: “Hoffelijkheid moet van twee kanten komen”

Profwielrenner Yves Lampaert is samen met zijn broer en landbouwer Jens te zien in een video om verkeersveiligheid op landelijke wegen te stimuleren. De Ingelmunsternaren willen erop wijzen dat fietsers en landbouwvoertuigen elkaar voldoende ruimte moeten geven. “Een tractor en een zwakke weggebruiker kunnen broederlijk naast elkaar.”

“Hallo, ik ben Yves Lampaert, ik ben wielrenner en boerenzoon. Ik kan rapper rijden met mijn fiets dan mijn broer met de tractor. Maar dat wil niet zeggen dat ik dat altijd moet doen. Hoffelijkheid moet van twee kanten komen. Als ik tijdens een trainingsrondje een grote landbouwmachine tegenkom, zorg ik dat die voldoende ruimte heeft. Net zoals mijn broer goed uitkijkt om geen gevaarlijke situaties voor fietsers of wandelaars te creëren.”



De boodschap die Yves, vanaf morgen in de Tour de France te bewonderen, en Jens Lampaert samen de wereld insturen, is duidelijk: op onze landelijke wegen kunnen grote landbouwvoertuigen en zwakke weggebruikers perfect in harmonie naast elkaar de baan op. Op vraag van de Boerenbond spelen de twee Ingelmunsternaren – die samen de koers- en landbouwwereld belichamen – de hoofdrol in een video die verkeersveiligheid op landelijke wegen moet stimuleren.

De boodschap is duidelijk: wie deze zomer een fiets- of wandeltochtje langs onze vele West-Vlaamse landelijke wegen plant, heeft best ook aandacht voor onze landbouwers. Die zal net hetzelfde voor u doen.