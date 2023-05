WZC Amphora en Het Laar op de fiets

Woonzorggroep GVO organiseert op zaterdag 6 mei een grootste fietshappening. Woonzorgcentrum Amphora uit Wingene en Het Laar uit Zwevezele werken graag mee aan die Ronde van GVO. Dat is een fietsevenement voor iedereen waarbij er langs tien woonzorgcentra van de woonzorggroep kan gereden worden. De grote ronde is 198 km lang. Daarnaast zijn er vijf kleinere rondes van ongeveer 50 km. Bij de kleinere rondes passeer je langs 1, 2 of 3 woonzorgcentra. Via de combinatieronde rij je in één toer een tocht van 100 km en kom je voorbij vijf wzc’s. “Het Laar en Amphora behoren tot de GVO ronde 3 van 50 kilometer en starten kan tussen 8 en 14 uur in beide woonzorgcentra”, vertelt Wim Velghe, directeur van Het Laar. “De verschillende lussen verbinden de wzc’s met elkaar. Personen die niet graag fietsen kunnen ook deelnemen aan de lokale wandeling van 2 tot 5 km.”

Wie liever supportert kan dit in het fietsdorp. “Om 10.30 uur is er een aperitiefconcert door de Harmonie Wingene. In de namiddag zijn er tal van activiteiten.” Directeur Hans De Clerck van Amphora gaat verder: “Onze cafetaria is ter beschikking als startplaats, tussenstop en einddoel. We maken er een gezellig event van met de reuzen van Wingene, versnaperingen, de nieuwe speeltuin voor de kleinsten in de tuin van Amphora, een springkasteel en kindergrime.”

Het zorgpeloton is een team binnen de woonzorgcentra waarbij de werking sterk lijkt op die van een wielerploeg. “Het zorgpeloton bundelt de krachten om de beste zorgen te garanderen naar de bewoners toe”, weten Wim en Hans. “Wij zoeken ook nieuwe ploegmaten. Wie het zorgpeloton wil versterken is welkom. Er staan diverse vacatures open. Info: www.zorgpeloton.be en www.derondevan.gvo.be.” (NS)