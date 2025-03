In aangenaam winterweer voltrok zich opnieuw de fietszegening van wielertoeristenclub Sportwereld. “We zijn een actieve fietsvereniging en jaarlijks organiseren we een fietszegening om het nieuwe seizoen in te luiden”, geeft George Vandekerckhove mee. “Ongeveer een dertigtal fietsers was op de zegening aanwezig. We vinden dit een zeer belangrijk evenement met het oog op een goede afloop op het fietsjaar.” De volgende fietszegening vindt volgend jaar opnieuw begin maart plaats. (TVA/foto DD)