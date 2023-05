Op initiatief van Okra is in het buurthuis van de Molenhoek een workshop over de technische en praktisch kant van het elektrisch fietsen georganiseerd. Er was een uurtje theorie over het gebruik en onderhoud van fiets en batterij. Daarna werd tussen een kegelopstelling de behendigheid even getest. Een rit op de weg werd geschrapt wegens het slechte weer en vervangen door een quiz over het verkeersreglement voor de fietsers. (MVD/foto MVD)