Women Bike The City brengt hulde aan eerste vrouwelijke postbode in nieuwe fietstocht: “Deze iconen in de kijker zetten”

Op zaterdag 16 september verovert Women Bike The City, een project van vzw ZIJkant, de straten van Kortrijk per fiets en treedt zo in de voetsporen van Kortrijkzane Marie Christine Vandenbussche, de eerste vrouwelijke postbode van ons land. Een nieuwe muurschildering brengt hulde aan deze pionier en wordt op het einde van de fietstocht feestelijk ingehuldigd in haar bijzijn.

Vrouwen in straatbeeld

ZIJkant, een Vlaamse progressieve vrouwenbeweging die zich inzet voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen, werkt rond gender en publieke ruimte. “Het openbaar domein is een visuele weergave van hoe de maatschappij is opgebouwd op mannenmaat. Niet alleen standbeelden, plein- en straatnamen, maar ook in vormgeving zijn vrouwen ondervertegenwoordigd. Zo moeten kinderwagens vaak gedragen worden op trappen of zijn publieke toiletten voor vrouwen ondermaats, zelfs op evenementen”, licht projectmedewerker Eline Andries toe.

“Vrouwen zijn ondervertegenwoordigd in de publieke ruimte” – projectmedewerker Eline Andries

“Daarnaast wees onderzoek uit dat jonge vrouwen verdwijnen uit de publieke ruimte door straatintimidatie. Meer open ruimtes, minder verborgen hoekjes en meer meldpunten kunnen daar verandering in brengen. Het opfleuren van donkere ruimtes, zoals de kleurrijke muurschildering van Marie Christine Vandenbussche in de tunnel aan het Van Raemdonckpark, creëert een gevoel van veiligheid en representeert vrouwen in het straatbeeld. Het is eveneens een duidelijke oproep aan het beleid om structureel werk te maken van een vrouwvriendelijke stad”, vertelt Eline.

Marie Christine Vandenbussche kwam op 16 oktober 1972 in Kortrijk in dienst als eerste vrouwelijke postbode van België.

Eerste Belgische postvrouw

Marie Christine Vandenbussche was op 16 oktober 1972 de eerste Belgische postvrouw. Nadat vrouwen deze functie tijdens de oorlog al op zich hadden genomen, duurde het toch nog enkele decennia vooraleer de eerste officiële vrouwelijke postbode in dienst kwam. ZIJkant brengt een hommage aan dit Kortrijkse icoon met een nieuwe muurschildering van Mónica Villaroel Celsi in de tunnel die Sint-Janswijk verbindt met het centrum. De donkere doorgangstunnel wordt dankzij de vrolijke kleuren en de empowerende boodschap een stuk minder bedreigend. De volledige tunnel wordt beschilderd waarbij Mónica de twee zijkanten met elkaar verbindt.

“Indrukwekkende figuren uit de vergetelheid halen, is al een eerste stap” – Mónica Villaroel Celsi

“Ik was heel blij toen ZIJkant met me contact opnam. Hun visie sluit aan bij wat we doen met het Magnolia Collectief. Vrouwen empoweren geeft hen de kracht om hun plaats op te eisen in de maatschappij, luid en kleurrijk. Ik denk dat vrouwen de wereld anders zien en dat kan de maatschappij ten goede komen”, vertelt Mónica. “Indrukwekkende figuren uit de vergetelheid halen, is al een eerste stap. Zo hebben veel mannen destijds het werk geclaimd van hun vrouw omdat het toen niet anders kon.”

Render van de kleurrijke muurschildering met Marie Christine Vandenbussche als inspiratie

Gegidste fietstocht met buurtfeest

Op de vooravond van autoloze zondag springt ZIJkant opnieuw in het zadel met de vierde editie van Women Bike The City. “Met onze gegidste fietstocht van ongeveer anderhalf uur en vijf kilometer lang willen we vrouwelijke rolmodellen van vroeger en nu in de schijnwerpers plaatsen en hun zichtbaarheid in het straatbeeld vergroten. We passeren langs vrouwelijke landmarks, straatnamen, kunstwerken en verwijzingen naar bekende en minder bekende Kortrijkzanes. Gidsen delen de verhalen van de onbevreesde verzetsstrijder Cécile Leenaert, rock-‘n-roll-begijn Marcella Pattyn, vrijzinnig onderwijsboegbeeld Colette Maes en kunstenaar Marthe De Spiegeleir. Er wordt ook halt gehouden bij lokaal onderneemstertalent in DURFBAR en Instituut Sauvage”, vertelt Eline.

De fietstocht, opgedeeld in kleine groepen met verschillende gidsen, start vanaf 14 uur aan de hoofdingang van het treinstation. De feestelijke inhuldiging van de muurschildering is het eindpunt. “De inhuldiging, in het bijzijn van de betrokken schepenen, kunstenares Mónica en Marie Christine Vandenbussche, is voorzien om 16 uur in de tunnel in de Theodoor Sevenslaan, aan het kruispunt met de Dokter Snellaertstraat, gevolgd door een buurtfeest in het Gebroeders Van Raemdonckpark.” FMDO voorziet de catering met gratis hapjes en er zal een krokodilspringkasteel aanwezig zijn voor de kleinsten.