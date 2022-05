‘Wheelleds’ veilig en ook commercieel interessant: “Strips dienen als promotie”

Bij Hogeschool Vives in Kortrijk werkten vier studenten van het tweede jaar bachelor ICT-Elektronica aan een onderzoek rond ‘Wheelleds’, dat zijn led-strips op fietswielen. Emiel Maes (19), Ruben Salomez (21), Yuran Loones (19) en Stan Capoen (22) zijn de breinen achter het project.

Emiel Maes (19) uit Moorsele volgt binnen zijn bachelor de afstudeerrichting Elektronica, Ruben Salomez (21) uit Marke en Yuran Loones (19) uit Ieper volgen ICT en Stan Capoen (22) uit Reningelst volgt Artificiële Intelligentie.

Fietswiel met ledstrips

Het project van de studenten bestaat er in om door middel van ledstrips een leesbare tekst in een fietswiel te bevestigen. “Het betreft een verbetering van een vorig project”, vertelt Yuran. De studenten ronden hun project deze week af. “We slaagden er al in om ons project te doen werken, hoewel we nog maar een half jaar bezig zijn,” zegt Ruben. “De ledstrips op fietswielen hebben een dubbele functie: De strips kunnen dienen als promotie en het is een leuke manier om je fiets meer zichtbaar te maken in het verkeer, waardoor het veiliger is,” aldus Emiel.

Met elektronica en ledstrips wordt een tekst – dit kan een reclameboodschap zijn – zichtbaar als het wiel ronddraait. “In het oorspronkelijke werden drie prints gebruikt, maar wij willen het met één print doen op ledstrips die makkelijker te vervangen zijn. De stukken om de ledstrip op te bevestigen, ontwierpen we zelf en printten we in 3D. In het eerste onderzoek werden onoplaadbare batterijen gebruikt, en wij doen het met een powerbank”, klinkt het bij de enthousiaste studenten. (EDB)