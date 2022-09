West-Vlaamse fietsers zijn te veel met hun gsm bezig

Sinds 2018 is het aantal boetes voor gsm-gebruik op de fiets meer dan verdubbeld. Geen enkele andere provincie tekent zo’n grote stijging van inbreuken op. Toch zijn we voorlopig nog niet de slechtste leerling van de klas, in tegendeel zelfs. Enkel in Limburg worden meer fietsers betrapt terwijl ze met hun gsm bezig zijn.

Verdubbeling van boetes

Van 83 naar 185 inbreuken in amper vier jaar tijd. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Annick Lambrecht (Vooruit) opvroeg bij de minister van Justitie Vincent van Quickenborne. “Tot 25% van alle verkeersongevallen is te wijten aan afleiding. Logisch dus dat gsm-gebruik tijdens het rijden niet enkel voor autobestuurders verboden is, ook op de fiets mag het niet. Deze cijfers tonen aan dat deze verkeersregel niet goed nageleefd wordt”, klinkt het bezorgd. (lees verder onder de grafiek)

“Wie met de gsm bezig is, let niet voldoende op en is sneller betrokken of veroorzaakt zelf sneller een ongeval. En dat willen we nu net vermijden. De controles die er nu zijn, zijn een eerste stap in de goede richting. Maar ik ben ervan overtuigd dat het aantal effectieve overtredingen nog veel hoger ligt. We moeten dus nog meer inzetten op sensibiliseringscampagnes en extra controles”, aldus Annick Lambrecht.