Werkgroep Fietseling reikt weer Gouden, Zilveren en Verroeste Spaak uit: Gouden spaak voor Spegelaere

Werkgroep Fietseling deelde opnieuw de befaamde spaken uit aan goede en minder goede fietsinitiatieven in Oostende. Stad Oostende kreeg de Verroeste Spaak voor de omleiding van de Konterdamkaai, die fietsers in deze donkere winterdagen langs een onveilig fietsparcours door het bosje leidt. De fietsers beloonden supermarkt Spegelaere daarentegen met een Gouden Spaak voor hun fietsenstalling.

Fietsersbond Oostende, vooral bekend als Werkgroep Fietseling, houdt al jaren de vinger aan de pols wat betreft het fietsbeleid in Oostende. Ze kaarten regelmatig een situatie aan die onveilig is voor fietsers. Na enkele jaren uitblijven door corona, hebben ze nu ook opnieuw hun vertrouwde spaken uitgereikt. Supermarkt Spegelaere kreeg een Gouden Spaak overhandigd voor hun goede fietsvoorzieningen aan de winkel in de Torhoutsesteenweg. Daarbij werden niet enkel gebruiksvriendelijke fietsnietjes voorzien, maar zelfs een overdekte fietsenstalling met rechtstreekse toegang tot de winkel. Zaakvoerder Kristof Spegelaere is blij met de erkenning. “We wilden voor een betere service zorgen voor de fietsers. De fietsnietjes zijn toegankelijk voor alle soorten fietsen. Ook het binnenstuk wordt heel vaak gebruikt als het regent.”

Andere genomineerden waren de verkeerseducatieve route en de fietszones en fietsstraten van de stad Oostende. Opvallend genoeg is die laatste ook genomineerd voor de verroeste spaak. “De genomineerden werden vastgelegd op basis van suggesties die we binnenkregen van fietsers zelf. De fietszones en fietsstraten werden voor beide categorieën genoemd. Zo vinden mensen het een goed initiatief, maar de manier waarop het ingevoerd werd, kon zeker beter. Daarnaast vinden we ook nog altijd dat de Van Iseghemlaan niet geschikt is voor een fietsstraat. Dat zou wel kunnen als de straat zou heringericht worden, maar dat is niet gebeurd”, vertelt woordvoerder Marc Horrix.

Konterdamkaai

De Verroeste Spaak ging uiteindelijk naar de omleiding van de Konterdamkaai. “De fietsers worden hier omgeleid langs het Bosje, maar dat is in deze winterperiode, waarbij het snel donker wordt en nog lang donker is ’s morgens, geen veilig alternatief in het slecht verlichte Maria-Hendrikapark. Dat terwijl de zone nu enkel gebruikt wordt om werfwagens te parkeren. Volgens ons kon hier gerust een veilige strook gecreëerd worden voor de fietsers.” Schepen Björn Anseeuw (N-VA)nam de spaak in ontvangst. “We hebben deze situatie zo ingericht op advies van de politie. Het is niet altijd mogelijk om een aparte strook te voorzien, maar we nemen het zeker mee. De kritiek op de fietszone is niet nieuw, maar we zijn er zeker van dat een halve fietszone ook kwalijke gevolgen heeft. En als je wacht tot alle heringericht is, kan het lang duren, maar we nemen de aanbevelingen ter harte”, aldus de schepen.

De Zilveren Spaak gaat dan weer naar de fietsvoorzieningen bij het optreden van Rammstein op de evenementenweide. Fietseling is lovend over de ruime voorzieningen voor fietsers en hoe die georganiseerd werden, met onder meer coaches. De andere genomineerden waren enkele werven die zich goed georganiseerd hebben, met de nodige aandacht voor fietsers. “Omdat we hier in het verleden heel wat opmerkingen over gemaakt hebben, wilden we nu toch ook de goede voorbeelden in de kijker plaatsen, zoals de werven in de Edith Cavelstraat, de Alfons Pieterslaan ter hoogte van het oude politiekantoor of de Nieuwpoortsesteenweg. Hier werd de kraan op de weg geplaatst, waardoor auto’s moeten uitwijken, maar de fietsers nog altijd veilig kunnen passeren”, zegt Marc Horrix. Ook de tijdelijke oplossing voor de inrichting van de Grintweg ter hoogte van de tunnel kan op sympathie rekenen.