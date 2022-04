Vzw Mobiel 21 en Decathlon leren volwassenen die het nooit leerden fietsen in strijd tegen transportarmoede

In Kortrijk werden vandaag fietsinitiatielessen gegeven. Een samenwerking tussen vzw Mobiel 21 (De Fietsschool) en sportwinkelketen Decathlon moet ervoor zorgen dat de transportarmoede vermindert. Daarom voorzien ze de komende twee maanden in 10 provincies initiatielessen op de parkings van Decathlon.

“Meer dan 1 op de 7 volwassen Belgen kan vandaag niet fietsen. Daarnaast bezit 3 op de 10 volwassenen in ons land geen fiets. Eén van de oorzaken daarvoor is vaak hun financiële situatie”, klinkt het bij de organisatie. Dat probleem wordt ook wel transportarmoede genoemd. “Een fiets bezitten en kunnen fietsen zijn hefbomen op sociaal vlak en geven iemand extra kansen in het leven zoals bijvoorbeeld qua tewerkstelling.”

In Kortrijk vond dit voor de eerste maal plaats. Van de vijf ingeschreven personen daagden er uiteindelijk 2 op. “Het is een trend die we wel vaker merken. Soms haken mensen op het laatste moment af omdat ze schrik hebben of zich bedenken. Het belangrijkste is dat ze de interesse erin hebben”, weet Jan Christiaens van Mobiel 21. Christine en Sima volgden in Kortrijk uiteindelijk de eerste les.

“Van Christine was het dertig jaar geleden dat ze op een fiets stapte. Ze heeft ooit een negatieve ervaring ermee gehad en durfde sindsdien niet meer fietsen. Vandaag heeft ze het heft in eigen handen genomen en onder het supporterende oog van haar man rolde ze de eerste kilometers”, aldus Christiaens. Ook voor Sima keerde het tij vandaag. Ze stapte voor de eerste maal op een fiets. “Sima liet me al weten verdere fietslessen te volgen. Dat betekent dat het opzet van vandaag zeker geslaagd is.”

Wie zelf ook fietslessen wil volgen kan terecht op https://www.defietsschool.be