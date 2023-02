Vorig jaar werd 5.620 keer gebruik gemaakt van het fietsdeelsysteem Blue Bike in Roeselare, uitbreiding wel nog niet voor direct

Het fietsdeelsysteem van Blue Bike is een succes in Roeselare. In 2022 ging het om maar liefst 5.620 ritten, een flinke stijging in vergelijking met 2021. Al werd er toen door corona wel nog veel van thuis uit gewerkt. “We verwachten de komende jaren wel nog een extra stijging”, horen we bij schepen Stefaan Van Coillie.

“Eén van de krachtlijnen van dit bestuur is veilig vooruit met o.a. de focus op duurzame mobiliteit door de fietser meer comfort en veiligheid te bieden. Een van de actiepunten daarvoor is punt 125: we breiden het fietsdeelsysteem Blue Bike verder uit”, horen we van Caroline Martens (CD&V).

“In het jaarrapport 2022 lezen we dat er voor dat jaar spectaculaire jaarcijfers zijn. Welke zijn de cijfers van 2022 voor Roeselare en de evolutie hierin? Wat zijn de verwachtingen voor de komende jaren?”

Gelijke resultaten als topjaar 2019

Schepen Stefaan Van Coillie (CD&V): “Het jaarrapport van Blue Bike geeft uitstekende cijfers, ook voor Roeselare. Het afgelopen jaar ging het om 5.620 ritten, door 535 unieke gebruikers. Wat het aantal gebruikers betreft is dat een stijging van 40 procent tegenover 2021. Al moeten we wel zeggen dat corona toen nog volop een onderwerp was en veel mensen nog thuis werkten. Als we vergelijken met 2019, wat een topjaar was, zien we dat het om gelijkaardige cijfers gaat.”

“Zo’n 26 procent van de gebruikers is Roeselarenaar, de overige mensen komen uit omliggende centrumsteden zoals Gent, Kortrijk en Oostende. Het onderhoud gebeurt door Eco Velo. Wie de fietsen kent, weet dat het stevige en robuuste fietsen zijn. Er zijn dan ook weinig meldingen dat fietsen uitvallen.”

“Nu hebben we al 32 fietsen ter hoogte van het station. Pre corona was er sprake om dat aantal uit te breiden. Maar door corona en de werken aan de fietsenstalling is dat uitgesteld. We verwachten dat het gebruik van fietsen flink zal stijgen. We hopen dat zo ook het gebruik van Blue Bike zal stijgen en zo ook het aantal fietsen.”