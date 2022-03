Voorzitter Guido De Greef over start Fietsersbond Bredene

Ook Bredene heeft voortaan een lokale afdeling van de Fietsersbond. “Voor alle duidelijkheid: we zijn geen wielerclub, we hebben geen koerstruitjes. De Fietsersbond wil vooral constructief meewerken aan het oplossen van fietsproblemen”, zegt voorzitter Guido De Greef.

10 maart stond volgens Guido De Greef, politiecommissaris op rust en voorzitter van de Fietsersbond Bredene, voor veel mensen met stip aangeduid in de agenda. “Corona stak meerdere keren stokken in onze wielen maar deze keer was het dus menens. Er kwam een 35-tal mensen opdagen voor de oprichting van onze afdeling.”

De Greef, naar eigen zeggen meer kilometers malend met zijn fiets dan met zijn auto sinds zijn pensioen, is trots op de weg die zijn kersverse afdeling al heeft afgelegd. “We kunnen leunen op een stevig, 14-koppig bestuur met expertise van allerlei slag. Sommige leden als Eddy De Winter hebben al ervaring in de Fietsersbond, Robert Van Rootselaar geeft fietslessen en doet kleine herstellingen en er zijn leden met beroepservaring bij overheid en politie. Tot slot telt ons bestuur heel wat leden, die al actief zijn in het lokale verenigingsleven. Het is een mooie mix.”

Het dagelijks bestuur zal bestaan uit voorzitter Guido De Greef, secretaris én Krak van Bredene Eddy De Winter en penningmeester Lucas Vandendriessche. “Naast een gemotiveerd bestuur heeft Fietsersbond Bredene ook al talloze supporters en sympathisanten. Er is dus zeker nog groeipotentieel. Onze Facebookpagina telt bijvoorbeeld al meer dan 200 volgers.”

“We kregen al heel wat hartverwarmende reacties”, geeft Eddy De Winter aan. “Mensen spreken ons voor allerlei zaken aan. Sommige denken dat we een nieuwe wielerclub zijn. Maar het zijn toch vooral de vele opmerkingen en suggesties over fietsinfrastructuur, die in het oog springen”.

De Fietsersbond wacht hier volgens De Winter een belangrijke opdracht. “We willen constructief samenwerken met de lokale overheden en vooruitgang boeken op het vlak van een aangename, comfortabele en veilige fietsinfrastructuur.

Fietsgemeenschap

Maar verder is onze lokale afdeling ook bezig met ‘fietsen’ en ‘de fietser’ op zich. Het is de bedoeling om allerlei activiteiten en services uit te bouwen voor de Bredense fietser. Bredene kan als toeristische randgemeente van Oostende, met veel jonge gezinnen, uitgroeien tot een (h)echte fietsgemeenschap.

“We zien de Fietsersbond als een soort katalysator voor het fietsbeleid in Bredene. Vandaar dat we de bevoegde schepen Kelly Spillier al gevraagd hebben om rond de tafel te zitten. We willen echt gaan samenwerken en hebben ook al enkele concrete voorstellen.”

Fietsenquête

De Winter is ook ambitieus. “We willen samen met het gemeentebestuur over twee jaar zoveel mogelijk Bredenaars overtuigen om de tweejaarlijkse fietsenquête van de Vlaamse overheid in te vullen. We dromen van 1.000 deelnemers. Als alles goed gaat, moeten we op termijn zelfs in staat zijn om genomineerd te worden als Fietsgemeente.”

Wie lid wil worden van de Fietsersbond Bredene of meer informatie wil kan terecht op bredene@fietsersbond.be, www.fietsersbond.be/bredene en https://www.facebook.com/groups/479545863178303.