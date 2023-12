Vooruit Wervik-Geluwe deelt aan alle scholen fietslichtjes uit

Vooruit Wervik-Geluwe deelt drie dagen lang aan alle scholen aan de leerlingen per fiets gratis fietslichtjes uit. “Ondanks de vele campagnes, waarschuwingen en acties, vanuit de politie, scholen en onze stad hebben wij als Vooruit Wervik-Geluwe vastgesteld dat nog heel veel fietsers niet zichtbaar zijn in het donker”, zegt burgemeester Youro Casier. “Er zijn nog altijd fietsers zonder licht.”

Maandagmorgen vatte men post aan de middelbare school Sint-Jozefscollege in de Koestraat en wat verderop vrije basisschool De Graankorrel in de Sint-Jorisstraat. “Dinsdag trekken we naar het Gemeenschapsonderwijs aan de vestigingen van Futura in de Helle- en Speldenstraat”, zegt schepen van Onderwijs Geert Bossuyt. “Ten slotte vatten we woensdag post aan De Graankorrel en de Sint-Jansschool in Geluwe en De Graankorrel in Kruiseke.”

Verkeersveiligere stad

“We hopen met onze actie dat er toch nog meer aandacht wordt geschonken aan deze onveilige situatie”, aldus de burgemeester over de vele fietsers zonder voor- en/of achterlicht in deze donkere dagen. “De fietsers moeten beseffen dat ze niet alleen hun eigen leven in gevaar brengen maar ook dat van alle andere weggegebruikers. Op die manier proberen we ons steentje bij te dragen aan een verkeersveiligere Stad. Het is en blijft van primordiaal belang van ‘gezien’ te worden.”

De burgemeester en schepen kregen maandag hulp van Kathy Gevaert van het ‘bijzonder comité voor de sociale dienst’. Op initiatief van drie ondernemers uit Wervik en Geluwe zijn vorig jaar aan enkele scholen ook al gratis fietslichtjes uitgedeeld. Onder impuls van de stad werd de actie toen doorgetrokken naar alle andere basisscholen