Vooruit Blankenberge deelt 1.000 fietslichtjes uit

Vooruit Blankenberge zette het nieuwe jaar in met een actie rond veilig fietsverkeer: op de eerste schooldag in 2023 werden fietslichtjes uitgedeeld aan jongeren die met de fiets op weg waren naar school.

“Uit steekproeven die de Stichting Verkeerskunde in het najaar uitvoerde, blijkt immers dat een derde van de scholieren zonder fietsverlichting rijdt. Met deze actie roepen we op om niet zonder verlichting de weg op te gaan in deze donkere dagen. Het is vooral een sensibiliseringsactie om het jaar goed te starten”, zegt voorzitter Yves Catteceur.

De actie is slechts een startpunt. “Omdat we met onze actie onmogelijk iedereen konden bereiken, voeren we ook een online campagne. Daarnaast willen we blijven hameren op het belang van goede en veilige fietspaden in onze stad. Niet in het minst in de omgeving van onze scholen”, klinkt het. Wie alsnog een fietslichtje wenst te ontvangen, kan dit aanvragen via deze link. (WK)