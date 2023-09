Voor Team 2030 moet fietsveiligheid weer een prioriteit zijn

De oppositiepartij Team 2030 pleit voor een maximaal behoud van de fietsstraten in Wervik en Geluwe. Het kartel van lijsttrekker Bert Verhaeghe vindt dat het lokaal bestuur weinig ambitie toont om met visie en durf het verschil te maken voor kinderen en jongeren die met de fiets of te voet naar school of naar hun vereniging gaan. “Fietsveiligheid moet weer een prioriteit zijn”, zegt Bert.

“In veel gemeenten en steden is de Week van de Mobiliteit (elk jaar van 16 tot 22 september, red) en de start van het nieuw schooljaar een moment om fiets- en verkeersveiligheid in het algemeen met leuke, kindvriendelijke acties in beeld te brengen. Onze stad blinkt hier uit in afwezigheid. Uitgezonderd enkele Facebookposts, met bijna enkel realisaties van het Agentschap Wegen & Verkeer op de gewestwegen en zaken die nog opgestart werden met het vorig bestuur, hebben we vanuit de stad niets gezien. Het lijkt erop dat fietsveiligheid gewoon niet meer op de politieke agenda staat. Het is geen prioriteit en krijgt onvoldoende aandacht.”

“Als Team 2030 blijven wij volop achter het idee van de fietsstraten staan. Kinderen zouden vanaf tien jaar zelfstandig naar school of naar hun hobby moeten kunnen fietsen. Dat moet de ambitie zijn voor onze stad. Een verkeersvisie met durf. Voor ons moeten de fietsstraten ook nier per se uitgebreid worden, maar dit mag ook geen taboe zijn: De kern van de zaak voor Team 2030 is duidelijk: fietsers, en in het bijzonder jonge fietsers, mogen de straat innemen en de fietser is de maat voor de snelheid van het verkeer in het centrum. Dat is de politieke keuze die wij als Team 2030 willen maken.”

De vele fietsstraten zijn in april vorig jaar ingevoerd als een proefproject. Bijna anderhalf jaar later is de situatie nog altijd niet bestendigd. Ondertussen was er wel een bestuurswissel en dumpte Vooruit coalitiepartner Team 2030. Tom Durnez (CD&V) werd de nieuwe schepen voor Mobiliteit. (EDB)