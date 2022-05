Op zaterdag 4 juni gaat de vijfde Fietsmarathon tussen Reningelst en Westouter van start tussen 13 en 18 uur. De fietsmarathon is een gezonde tweestrijd tussen Reningelst en Westouter. Het dorp dat de meeste rondes fietst, mag zijn dorpsvlag in het verliezende dorp gaan uithangen. De stand na vier jaar is twee overwinningen voor Westouter en twee overwinningen voor Reningelst. Vorige editie kwam Reningelst op gelijke stand met een 100-tal deelnemers meer dan Westouter.

Wie wil fietsen voor Reningelst, schrijft zich in in Clubhuis Driehoek, wie wil fietsen voor Westouter schrijft in in de Frontrieren. De inschrijving bedraagt 6 euro waarin twee consumpties zijn inbegrepen, steun aan het goede doel en de verzekering tegen ongeval. “Een ronde bedraagt 8,5 km en neemt je mee naar een glooiend landschap met prachtige vergezichten”, zeggen de initiatiefnemers Simon Fonteyne (Westouter) en Pascal Vandelanotte (Reningelst). In 2021 werd er maar liefst 22.052 km gefietst door 565 deelnemers, of 38 km gemiddeld per deelnemer. In Reningelst komt de Krak van Poperinge Rudi Leniere het geheel wat opluisteren met zijn alom bekende accordeondeuntjes. Dit jaar is in Reningelst de fietsbieb van Poperinge aanwezig om de organisatie te promoten. Ook in Westouter wordt er randanimatie voorzien.

Voor goed doel

De Fietsmarathon wordt niet enkel georganiseerd voor het sportieve vlak, maar steunt ook het goede doel. “Elk jaar wordt er 1 euro per inschrijving geschonken aan een goed doel. In de laatste editie konden we 1.250 euro schenken aan Kiekafobie”, aldus de inrichters van de fietsmarathon. Dit jaar werd Kiekafobee opnieuw als goed doel gekozen, deze organisatie leunt dicht aan bij het kinderkankerfonds. “Een groot deel van de fondsenwerving gaat naar ons project Noctiluca”, duidt coördinator Geert Vens. Noctiluca biedt twee vakantie-appartementen aan met zicht op zee in Oostduinkerke en Koksijde. “Deze appartementen worden aangeboden aan gezinnen met een kindje die een levensbedreigende ziekte heeft. Buiten de faciliteiten van het aangepaste appartement, kunnen de gasten ook genieten van allerlei soorten activiteiten waaronder een bezoek aan Plopsaland en een rondvaart met de Seastar.”