Vier op de vijf zesdejaars in Knokke-Heist en Damme halen fietsbrevet

De zesdejaars van alle basisscholen in Damme en Knokke-Heist legden de voorbije weken het Grote Fietsexamen af. In totaal sleepten 210 van de 255 leerlingen een gouden fietsbrevet in de wacht. Er werkten 93-tal vrijwilligers mee aan het examen.

“Uit het examen blijkt dat kinderen te weinig aandacht hebben voor de andere weggebruikers”, zegt politiewoordvoerster Isolde Van Eenooghe. “Ook het maken van oogcontact met een autobestuurder is een belangrijk aandachtspunt om als zwakke weggebruiker veilig op je bestemming aan te komen.”

Het verkeers- en mobiliteitseducatieteam (vemoe) bereidt de kinderen goed voor op het fietsexamen. “De voorbereiding stopt niet in het klaslokaal”, zegt Isolde Van Eenooghe. “De werkgroep trekt er samen met de leerlingen op uit om het parcours te verkennen.”

Fietsroute uitgestippeld

Om de kinderen goed klaar te stomen, stippelde het team een fietsroute in Damme, Heist en Knokke uit. De routes zijn ook voorzien van vaste wegwijzers. Tijdens elk examen evalueren een aantal beoordelaars of de leerlingen klaar zijn om zich veilig en zelfstandig te verplaatsen in het verkeer. “Na een technische keuring van hun fiets, leggen de kinderen een bewegwijzerd parcours af op de openbare weg”, zegt Van Eenooghe. “De nadruk ligt op tien basisvaardigheden, waaronder rechts op de rijbaan fietsen, rechts en links afslaan, langs een hindernis rijden en voorrang verlenen.”