Vernieuwde Wastineroute gelanceerd

Voor de Wastineroute werkte Westtoer een volledig nieuw traject uit, waarbij wordt ingespeeld op de beleving dankzij de integratie van nieuwe paden, natuurgebieden en stopplaatsen. In Lichtervelde wordt gestart aan de Sint-Jacobuskerk, de route passeert onder andere langs de Huwynsbossen en kinderboerderij Den Ast. De volledige fietsroute is 52,3 km lang en loopt langs Lichtervelde, Ardooie, Pittem en Zwevezele. De lancering van de Wastineroute kadert in een volledige herwerking van het recreatieve fietsaanbod in West-Vlaanderen. In totaal worden 25 nieuwe fietsroutes gelanceerd, waarvan zeven vorig jaar reeds geopend. (JW/foto Kurt)