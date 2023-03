Vernieuwde Kastelenfietsroute voorgesteld in Torhout: “55,8 kilometer door groen en langs kastelen”

In Torhout werd de vernieuwde Kastelenfietsroute voorgesteld. De route is 55,8 kilometer lang en kronkelt door prachtige beboste groene omgevingen, langs tal van kastelen. “Ze brengt je zelfs door domeinen die lange tijd niet toegankelijk waren”, zegt Sabien Lahaye-Battheu, gedeputeerde voor Toerisme.

De Kastelenfietsroute van Westtoer bestond al langer maar is volledig vernieuwd. De nieuwe route werd dinsdag voorgesteld in Torhout. Voorheen ging de route maar kort langsheen Torhout maar nu slingert ze in een route van liefst 55,8 kilometer lang dwars door al het prachtige groen dat Torhout, Brugge, Zedelgem en Jabbeke te bieden hebben.

Opengestelde domeinen

“De Kastelenfietsroute laat je de groene omgeving van Brugge, Torhout, Jabbeke en Zedelgem ontdekken”, zegt Sabien Lahaye-Battheu, gedeputeerde voor Toerisme. “De route brengt je door domeinen die lange tijd niet toegankelijk waren, zoals Merkemveld en domeinbos Tillegem. De vele kastelen waarlangs je passeert vormen de rode draad doorheen deze fietsroute. Verschillende hiervan zijn te bezoeken, zoals die van Loppem en Beisbroek. Het Vloethemveld kent dan weer een heel andere geschiedenis. Midden dit prachtige bosrijke natuurgebied bevond zich na de Tweede Wereldoorlog een Brits krijgsgevangenkamp. Andere bezienswaardigheden onderweg zijn Kinderboerderij d’Oude Smelterij, het Park van Loppem met zijn doolhof en Kinderboerderij De Pierlapont.”

25 nieuwe fietsroutes

De Kastelenfietsroute is niet de eerste nieuwe of vernieuwde fietsroute. Er is zelfs een volledige herwerking van het recreatieve fietsaanbod in West-Vlaanderen. Westtoer speelt nog beter in op de beleving van recreanten dankzij de integratie van nieuwe paden, natuurgebieden en leuke stopplaatsen langs de fietsroutes. In totaal worden 25 nieuwe fietsroutes gelanceerd. Zeven daarvan werden vorig jaar reeds geopend en de Kastelenfietsroute is de twaalfde van 18 nieuwe en vernieuwde fietsroutes die in het voorjaar van 2023 worden voorgesteld. Westtoer organiseert in 2023 een themajaar rond fietsen en wandelen vanuit het nieuwe merk ‘Visit West-Vlaanderen’. Dit is een overkoepelend toeristisch platform dat vooral de fiets- en wandelmogelijkheden alsook de gastronomische troeven uit West-Vlaanderen presenteert. (JH)