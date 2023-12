Verkoop van nieuwe speedpedelecs remt flink af

De verkoop van nieuwe speedpedelecs is er in de afgelopen maand opnieuw op achteruitgegaan in vergelijking met november 2022. In totaal zijn er dit jaar al bijna 10 procent minder verkocht dan een jaar geleden. Dat meldt mobiliteitsfederatie Traxio donderdag.

In november werden 1.018 nieuwe speedpedelecs ingeschreven. Dat zijn er 269 minder (-20,9 procent) in vergelijking met diezelfde maand een jaar eerder. “De aanhoudend negatieve cijfers doen het gecumuleerde jaartotaal over de eerste negen maanden dalen tot -9,9 procent onder het cijfer van vorig jaar”, aldus Traxio.

Terugval in verkoop

In het begin van dit jaar was er nog een gunstig effect, gezien heel wat leasefietsen van ambtenaren werden ingeschreven, maar sindsdien is de terugval in de verkoop opmerkelijk.

Voornamelijk particulieren (-33,2 procent) haakten dit jaar af, maar ook de bedrijven (-15,8 procent) laten het afweten. Sinds de herfst begint ook het leasingsegment te tanen.

Koopkrachtproblemen

Volgens Traxio heeft de markt nog geen saturatiepunt bereikt, maar doen er zich mogelijk koopkrachtproblemen voor bij de particuliere doelgroep van speedpedelecs.

Dat vertaalt zich dan weer in de verkoop van de fietsen op de tweedehandsmarkt, waar er dit jaar al 6.433 tweedehandse snelle fietsen werden ingeschreven (+20,3 procent op jaarbasis).