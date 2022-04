Verbod op speedpedelecs in Kapelstraat en Driftweg in Bredene

Het drukke fietspad in de Kapelstraat en Driftweg in Bredene is voortaan voorbehouden voor fietsers. De snelle speedpedelecs en bromfietsers worden er verboden.

De Kapelstraat en Driftweg beschikken over een mooi apart aangelegd dubbelrichtingsfietspad dat erg druk gebruikt wordt voor verplaatsingen in de gemeente en als verbinding van het kustroutefietsnetwerk met de Oostkust.

Nu op rijbaan

Door de recente opkomst van speedpedelecs, elektrische fietsen die tot 45 km per uur halen, is er echter een groot snelheidsverschil met de andere gebruikers van het fietspad. Bredene heeft daarom beslist een verbod in te voeren voor de speedpedelecs en bromfietsen klasse B. Die moeten voortaan gebruik maken van de rijbaan. In De Haan is er op het aansluitende fietspad al eenzelfde regeling. “Er is nu een eenduidige regeling in de hele politiezone en we verhogen daarmee ook de verkeersveiligheid”, luidt het.

De nieuwe verkeerssituatie zal worden aangeduid via verkeersborden en tijdelijke informatieve borden.