Velo Vibe brengt Kortrijk in beweging met tal van fietsinitiatieven

‘Velo Vibe’, een nieuwe campagne van Stad Kortrijk, gesteund door Sport Vlaanderen, wil het enthousiasme rond fietsen in Kortrijk stimuleren. Dat doen ze aan de hand van verschillende initiatieven die inzetten op drie pijlers: sportief fietsen, leren fietsen en fietsbeleving.

“In Kortrijk heerst een wielervibe. Dat voelde je twee weken geleden weer tijdens de start van Kuurne-Brussel-Kuurne. En dat voel je eigenlijk ieder weekend aan de honderden wielertoeristen die hier passeren zodra de lente eraan komt. Kortrijk heeft ook de ideale ligging tussen de heuvels van de Vlaamse Ardennen en Heuvelland en de kasseien van Roubaix. We willen die wielervibe nog wat aanzwengelen en zoveel mogelijk Kortrijkzanen warm maken voor de fiets”, zegt Wouter Allijns, schepen van Sport.

Op het programma

Velo Vibe verzamelt verschillende initiatieven om de fiets te promoten, van topsportevents tot workshops. De start van de fietscampagne gaat door op donderdag 3 april. Pieter Volcke en Chris De Vos, ex-ploegarts en sportverzorger van UAE Team Emirates XRG (de wielerploeg van onder andere wereldkampioen Tadej Pogacar), zakken af naar OC Lange Munte voor een boeiende gespreksavond.

“Kortrijk is een stad, het is dus gemakkelijker om je te verplaatsen met een fiets. Daarom organiseren we lessenreeksen in de periode mei en juni. Volwassenen kunnen leren fietsen en voor jongeren voorzien we vijf lessen sportief fietsen”, vertelt Fien Notebaert (Sport Kortrijk).

Tijdens de workshop fietsonderhoud op zaterdag 21 juni leren fietsliefhebbers, in samenwerking met Decathlon, zelf sleutelen aan hun fiets. Op Autoloze Zondag, op 21 september, kunnen jong en oud hun fietsvaardigheden testen op een uitdagend behendigheidsparcours. Wie van snelheid houdt, kan zich op donderdag 25 september wagen aan de Short Track Race in World Karts Kortrijk.

Daarnaast staan er verschillende topsportevenementen op het programma, zoals de CAAAP Duatlon en Triatlon op 15 juni, het BK Wielrennen Elite 2 en U23 op 27 juli, en het BK Duatlon Bellegem op 5 oktober.

Meer info op www.kortrijk.be/velovibe.