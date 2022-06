Veilige fietsverbinding tussen Ledegem en Roeselare weer stap dichter

Dit najaar worden de nieuwe fietspad tussen Ledegem en Roeselare aangelegd. De Provincie keurde de beschrijving van de werken en de plaatsingsprocedure donderdag goed. Een ware opluchting voor de betrokken bewoners, want zij wachten al meer dan twaalf jaar op een veilige fietsinfrastructuur op de grens tussen deze twee gemeentes.

Concreet gaat het over de aanleg van nieuwe fietspaden in asfalt over een lengte van 2,1 km langs de Moorseelsesteenweg in Roeselare en de Roeselarestraat in Ledegem. De fietspaden worden met een haag afgescheiden van de rijweg. Aan dit fietspad hangt een prijskaartje van 7,7 miljoen euro. De Provincie neemt 1,5 miljoen euro voor haar rekening, waarvan de helft wordt gefinancierd met het Fietsenfonds van de Vlaamse overheid. De werken gaan dit najaar van start en zullen 400 werkdagen duren.