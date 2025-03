Veilig fietspad tussen Groene 62 en Callaertswalledreef op komst in Gistel

Binnen enkele weken kan je vlot en veilig fietsen tussen de Groene 62 en de Callaertswalledreef in Gistel. De werken aan een nieuw pad zijn gestart en binnenkort al klaar.

Even terug naar eind 2019. Het stadsbestuur ontving toen een Vlaamse subsidie van meer dan 22.000 euro voor de aanleg van een wandel- en fietsverbinding tussen de Groene 62 en de achterkant van het Atlas Atheneum. Het project, dat in totaal zo’n 50.000 euro kostte, kaderde in het actieplan om fietsers veiliger en vlotter door het verkeer te laten bewegen. De Groene 62 wordt dan ook vaak gebruikt door leerkrachten, scholieren en andere pendelaars. Nu krijgt de al bestaande fietsverbinding een verlengstuk: van aan de achterkant van het Atlas Atheneum is een nieuw pad in de maak tussen enerzijds de school en anderzijds de nieuwbouw van vzw Arcade tot aan de Callaertswalledreef. Arcade deed afstand van een stuk privégrond om de verbinding mogelijk te maken.

Okergeel

“Aannemer Crombez, met wie de stad al verschillende keren samenwerkte, is deze week aan de klus begonnen. Het nieuwe pad, dat langs het Kallaertswallegeleed loopt, is 280 meter lang en drie meter breed. Daarvoor volgen we de richtlijnen van het vademecum fietsvoorzieningen van het Vlaams Agentschap Wegen & Verkeer”, duiden burgemeester Gauthier Defreyne en schepen Geert Deschacht (Team Burgemeester).

“Het pad wordt aangelegd in beton, zodat we in de wintermaanden geen last hebben van spoorvorming. Regenwater dat op het pad terechtkomt, zal afvloeien naar het aanliggende maaiveld. Lokaal waterbeheerder Middenkustpolder behoudt ook toegang tot een nabije waterloop. Voor alle duidelijkheid: voor dit project is geen enkele boom gesneuveld. Het okergele pad past ook bij de omgeving.”

De kostprijs bedraagt zo’n 90.000 euro, waarbij de Vlaamse overheid met subsidies over de brug komt in het kader van (school)veilige fietsverbindingen.