Veilig fietspad richting begraafplaats Deerlijkseweg in Waregem eindelijk in zicht

Op de provincieraad keurde de Provincie West-Vlaanderen het bestek en de plaatsingsprocedure goed voor een nieuw stuk fietspad richting stedelijke begraafplaats in de Deerlijkseweg te Waregem.

Provincieraadslid Johan De Poorter (N-VA) en Johan Braet (bestuurslid N-VA Waregem) reageren tevreden, maar hekelen wel het feit dat dit dossier zo lang aansleepte: “Het nieuw stukje fietspad zal ervoor zorgen dat mensen vanuit Waregem veilig naar de begraafplaats kunnen zonder eerst het kruispunt met de Vichtseweg te moeten dwarsen. We hebben wel gevraagd om te zorgen voor duidelijke signalisatie zodat duidelijk is dat fietsers richting Nieuwenhove toch de Deerlijkseweg moeten oversteken.”

“Eindelijk kan dit stukje fietspad van amper 150 meter gerealiseerd worden. Het gaat om een investering van 120.000 euro. Het nieuwe stuk fietspad heeft een breedte van 1m75 en wordt voorzien in cementbeton. In de huidige situatie moet de fietser om de begraafplaats te bereiken de Deerlijkseweg tweemaal dwarsen. Dit zorgt voor een gevaarlijke situatie. Door de aanleg van een fietspad naar de begraafplaats wordt deze dubbele oversteek vermeden en is het dus veiliger fietsen”, weet provincieraadslid Johan De Poorter.

Bezorgdheden over signalisatie

Johan Braet, bestuurslid bij N-VA Waregem vervolgt: “Vanuit de lokale afdeling hebben we ook in de gemeentelijke mobiliteitscommissie gepleit voor deze oplossing. We hebben daarbij wel gevraagd om te zorgen voor een duidelijke signalisatie om gevaarlijke situaties te vermijden. Op deze plaats wordt immers nog vaak te snel gereden, zodat het belangrijk is de nodige maatregelen te nemen op vlak van veiligheid en signalisatie. In Waregem zijn er trouwens nog vele wegen waar de voetpaden en fietspaden beter kunnen.”

“De deputatie heeft beloofd rekening te houden met onze opmerkingen. De bestaande bomen zullen ook behouden blijven; de haag wordt heraangeplant. We hopen alvast dat de werken nu eindelijk snel kunnen starten,” besluit provincieraadslid Johan De Poorter.