Unieke fietservaring tijdens Westkust Fietsweekend op 13 en 14 mei

Voor de tweede editie van het Westkust Fietsweekend op 13 en 14 mei werden drie routes vol beleving uitgewerkt. Deelnemers genieten er gedurende twee dagen van het diverse landschap van de Westkust in een uniek kader van animatie en muziek, én met lokale lekkernijen onderweg.

Sabien Lahaye-Battheu, gedeputeerde en voorzitter Westtoer: “Het fietsweekend is de perfecte gelegenheid om de mooiste plekken van de Westkust en het hinterland te ontdekken. De originele formule van dit evenement is een meerwaarde voor de regio.”

Adembenemende Plekken

Er zijn drie routes uitgestippeld, één van 46 kilometer en twee kortere lussen van 35,5 en 27,4 kilometer. Er is een startpunt voorzien in elke deelnemende gemeente: Veurne, De Panne, Koksijde-Oostduinkerke en Nieuwpoort. Langs de verschillende lussen trap je voorbij een hele reeks adembenemende plekken, cultuurschatten en bijzondere locaties.

In het pittoreske polderdorp Booitshoeke ligt de Sint-Audomaruskerk langs het traject. Ook de historische markt van Veurne is een trekpleister. In De Panne vertelt het bezoekerscentrum Duinpanne het verhaal van de zee en de rijke natuur in de streek, en passeert men via de zeedijk het Leopold I-monument. In Koksijde-Oostduinkerke biedt de Hoge Blekker – met zijn 33 meter hoogte – een prachtig uitzicht over het duinenlandschap. Toppers in Nieuwpoort zijn onder meer het natuurdomein De Koolhofput en het bezoekerscentrum Westfront (vlakbij het Albert I-monument en het sluizencomplex Ganzepoot). Er kan bovendien uitzonderlijk dwars door monumenten zoals de Vismijn in Nieuwpoort en de tuin van Abdijmuseum Ten Duinen in Koksijde worden gefietst.

Lokale proevertjes en sfeerbrengers

‘Beleving’ is het centrale thema van het Westkust Fietsweekend. Tijdens deze tweedaagse fietsen deelnemers niet enkel langs unieke locaties, ze genieten onderweg ook van muziek en animatie gebracht door meer dan 30 lokale sfeerbrengers.

Er zijn ook tal van stopplaatsen voorzien waar de deelnemers lokale lekkernijen voorgeschoteld krijgen. Zo proeft men vis, kaas, hoeve-ijs, streekbier en vruchtensap uit eigen streek.

Iedere deelnemer krijgt bij de start een speciaal ontworpen routekaart van het parcours mee, en heeft recht op een proevertje in elk van de vier Westkustgemeenten. Vooraf inschrijven is noodzakelijk en kost 15 euro per persoon.