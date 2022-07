Tweede fietskaravaan voor een veiliger Esen

Het bewonersplatform Esen organiseert op woensdag 3 augustus een tweede fietskaravaan voor een veilige fietsweg en een charmante wandelweg van Esen naar het centrum van Diksmuide.

“Op 4 augustus 2021 organiseerden we met het bewonersplatform een eerste fietskaravaan om de eis voor een veilige fietsverbinding van Esen naar Diksmuide kracht bij te zetten”, vertelt Eric Hindryckx van het bewonersplatform.

“Tegelijkertijd werd een petitie met meer dan 600 handtekeningen aan het stadsbestuur overhandigd. Ruim honderd fietsers namen deel aan de fietskaravaan en werden door burgemeester Lies Laridon op het stadhuis ontvangen.”

Trage molen

“In mei van dit jaar werd de fietsweg door de gemeenteraad goedgekeurd. We zijn dus fier op de Esenaars en erkentelijk tegenover het stadsbestuur, de provincie en Infrabel, maar we mogen niet te vroeg victorie kraaien. De molen van de Vlaamse administratie draait erg traag, en er zijn valkuilen. Daarom vragen we alle Esenaars om op woensdag 3 augustus tegen 17.30 uur op het Esenplein te zijn.”

“Dan vertrekken we richting stadhuis. We willen immers nog altijd een veilige fietsweg en een charmante wandelweg van Esen naar het centrum van Diksmuide. Het startsein zal gegeven worden door Peter Farazijn. Om 18 uur worden we door het stadsbestuur ontvangen op het stadhuis. Een kwartiertje later vertrekken we weer, naar het dorpscafé. Dat gaat om 18.30 uur open, en er zal voor iedere deelnemer aan de fietskaravaan een drankje klaar staan.”

Het aanleggen van het fietspad blijkt een moeilijk dossier te zijn door de ligging ervan: meerdere partijen moeten akkoord gaan. Dat een deel van het fietspad in overstromingsgevoelig gebied ligt en in vogelrichtlijngebied, met daarbij ook een aantal private overwegen die zullen worden afgesloten en onteigeningen die moeten gebeuren, maakt het er niet minder complex op.

Paella en tartiflette

“Daarom moeten we als Esenaars deze noodzakelijke fiets- en wandelweg in de kijker blijven zetten, zodat de kinderen veilig met de fiets naar school kunnen en iedereen veilig naar het centrum van Diksmuide kan fietsen en wandelen, ondertussen genietend van de vele mooie zichten op de prachtige natuur in dit gebied”, zegt Eric Hindryckx overtuigd.

“En wanneer we terugkomen van Diksmuide, kan men dus nog even in een zomerse sfeer genieten van een paella en tartiflette met een fris glaasje, tegen een democratisch prijsje, op het plein achter OC Ingelram, Roeselarestraat 18. Wees erbij!”

(ACK)