Twee miljoen gebruikers van deelfietsen en deelsteps in ons land

Bijna twee miljoen mensen hebben het voorbije jaar in ons land actief deelfietsen en deelsteps gebruikt. Dat blijkt uit cijfers van deelmobiliteitnetwerk Way To Go.

Het gaat om 723.000 actieve gebruikers van deelfietsen en 1,2 miljoen actieve gebruikers van deelsteps. Met bijna 22.000 fietsen en 19.000 steps werden alles samen het voorbije jaar 24 miljoen ritten afgelegd.

Terwijl deelsteps vooral in Brussel populair zijn, domineert Vlaanderen het gebruik van deelfietsen: het merendeel (64 procent) van de fietsen staat in Vlaanderen en daar zijn ook de meeste (77 procent) ritten. Wallonië loopt achter op het vlak van deelmobiliteit; amper één procent van de deelfietsen staat in het zuiden van het land.

België telde in 2024 bijna 9.000 deelauto’s. Dan zijn er wel minder dan in 2023. Meer dan de helft daarvan staat in Vlaanderen geparkeerd. Het aantal actieve autodelers in Vlaanderen steeg vorig jaar met 22 procent tot meer dan 46.000.